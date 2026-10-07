Paritarias sanidad con aumento: cuánto cobran los trabajadores en octubre 2026

Los trabajadores de Sanidad comprendidos en el CCT 42/89 cobran en octubre de 2026 con las nuevas escalas salariales acordadas por la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) para el personal de laboratorios farmacéuticos, especialidades medicinales y productos veterinarios. Además de los básicos actualizados, el entendimiento contempla distintos adicionales que elevan el ingreso final según cada caso. Texto pegado

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El acuerdo forma parte de las negociaciones salariales que permanecen vigentes durante octubre y establece conceptos adicionales específicos para los empleados alcanzados por este convenio.

Paritarias Sanidad: cuánto cobran en octubre 2026

El acuerdo de FATSA estableció nuevas escalas salariales a partir de agosto para los trabajadores incluidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 42/89. Por lo tanto, esos valores continúan siendo la referencia para las liquidaciones que llegan a octubre.

La información disponible no detalla los salarios básicos de cada categoría del convenio, por lo que el monto final que cobra cada trabajador depende de su puesto y de los adicionales que correspondan.

Sí se establecieron diferentes sumas complementarias:

Bono vacacional no remunerativo: $336.438,37.

$336.438,37. Comedor: $14.916 para los establecimientos donde no exista este servicio.

$14.916 para los establecimientos donde no exista este servicio. Sala maternal: $472.223,79.

$472.223,79. Día de la Sanidad: $101.560.

$101.560. A estos conceptos pueden agregarse otros plus previstos para cada trabajador según su situación.

Estos adicionales forman parte de las condiciones salariales acordadas para la actividad y no necesariamente corresponden todos en una misma liquidación.

Salarios con aumento en octubre

A quiénes alcanza la paritaria de Sanidad

La negociación corresponde específicamente al CCT 42/89, que comprende al personal de laboratorios de especialidades medicinales y veterinarias. Por lo tanto, los valores informados no deben tomarse como una escala general para todos los trabajadores de la Sanidad. FATSA representa distintas ramas de la actividad, cada una de ellas con convenios colectivos y negociaciones salariales propias. En este caso, la actualización mencionada alcanza al personal comprendido dentro del convenio de laboratorios farmacéuticos, especialidades medicinales y productos veterinarios.

Qué adicionales cobran los trabajadores de Sanidad

Uno de los conceptos de mayor monto previstos en el acuerdo es el correspondiente a sala maternal, de $472.223,79. También se fijó un bono vacacional no remunerativo de $336.438,37.

A su vez, en aquellos establecimientos donde no exista servicio de comedor se contempla una suma de $14.916, mientras que la asignación correspondiente al Día de la Sanidad se estableció en $101.560.

El salario final de octubre, por lo tanto, no es igual para todos los empleados: depende de la categoría convencional y de cuáles de estos adicionales correspondan en cada liquidación.

Cuánto se cobra de aumentos sanidad

Las escalas vigentes forman parte de los acuerdos salariales alcanzados por FATSA para el sector. En el caso del CCT 42/89, la información disponible establece nuevos valores desde agosto y una serie de adicionales, pero no consigna un nuevo porcentaje de aumento específico para octubre.