Paritarias empleadas domésticas: escala salarial y cuánto cobran en octubre 2026

Las empleadas domésticas tienen un aumento del 1,7% en octubre de 2026, de acuerdo con la Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. Con la actualización, los salarios mínimos parten de $4.064,08 por hora y $498.582,06 por mes para tareas generales con retiro, aunque los valores aumentan según la categoría y la modalidad de contratación.
Este mes, además, no se paga una nueva suma extraordinaria. Sin embargo, se incorpora al salario básico otro 50% de la suma no remunerativa otorgada en agosto. En septiembre ya se había integrado un 25% y el 25% restante se incorporará en noviembre.
Empleadas domésticas: cuánto cobran en octubre 2026
La escala salarial de octubre establece los siguientes valores mínimos:
|Categoría
|Modalidad
|Por hora
|Por mes
|Supervisor/a
|Con retiro
|$4.805,82
|$599.514,52
|Supervisor/a
|Sin retiro
|$5.215,59
|$661.702,46
|Tareas específicas
|Con retiro
|$4.580,80
|$560.776,33
|Tareas específicas
|Sin retiro
|$4.973,38
|$618.187,89
|Caseros
|Sin retiro
|$4.337,53
|$548.429,23
|Asistencia y cuidado de personas
|Con retiro
|$4.337,53
|$548.429,23
|Asistencia y cuidado de personas
|Sin retiro
|$4.801,52
|$605.050
|Tareas generales
|Con retiro
|$4.064,08
|$498.582,06
|Tareas generales
|Sin retiro
|$4.337,53
|$548.429,23
Estos importes funcionan como salarios mínimos. La remuneración final puede ser superior si corresponden adicionales por antigüedad, zona desfavorable u otros conceptos.
Cómo impacta la incorporación del bono en octubre
Además del aumento mensual del 1,7%, en octubre avanza la incorporación al básico de la suma no remunerativa que había sido otorgada por única vez en agosto. Ese pago había sido de $20.000 para quienes trabajan 16 horas semanales o más, $11.500 para quienes cumplen entre 12 y menos de 16 horas y $8.000 para quienes trabajan menos de 12 horas por semana.
La incorporación se realiza en tres etapas: un 25% en septiembre, otro 50% en octubre y el 25% restante en noviembre. De esta manera, desde noviembre la totalidad de aquella suma quedará integrada al salario básico.
Para el personal mensualizado, los valores de la escala corresponden a una jornada de 48 horas semanales. Cuando la persona trabaja menos de 24 horas por semana, debe tomarse el valor por hora de su categoría y multiplicarlo por la cantidad de horas efectivamente trabajadas. Para jornadas superiores a 24 horas pero inferiores a 48 horas semanales, corresponde calcular la proporción sobre el salario mensual.
Qué adicionales cobran las empleadas domésticas
A los salarios mínimos puede sumarse el adicional por antigüedad del 1% por cada año trabajado para el mismo empleador. Para este cálculo, la antigüedad se computa desde el 1° de septiembre de 2020 y el concepto debe aparecer diferenciado en el recibo.
También existe un adicional por zona desfavorable del 31% sobre el salario mínimo para quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Patagones.
En cuanto a las horas extra, corresponde un recargo del 50% sobre el salario habitual durante los días comunes y del 100% cuando se realizan los sábados después de las 13, domingos o feriados.
El cronograma salarial continuará durante los últimos dos meses del año. Después del 1,7% de octubre, está previsto un aumento del 1,6% en noviembre y otro 1,6% en diciembre, calculados sobre los salarios mínimos del período anterior. En noviembre también se incorporará al básico el último 25% de la suma extraordinaria de agosto, con lo que quedará completada su integración al salario.