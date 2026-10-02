Paritarias empleadas domésticas: escala salarial y cuánto cobran en octubre 2026

Las empleadas domésticas tienen un aumento del 1,7% en octubre de 2026, de acuerdo con la Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. Con la actualización, los salarios mínimos parten de $4.064,08 por hora y $498.582,06 por mes para tareas generales con retiro, aunque los valores aumentan según la categoría y la modalidad de contratación.

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Este mes, además, no se paga una nueva suma extraordinaria. Sin embargo, se incorpora al salario básico otro 50% de la suma no remunerativa otorgada en agosto. En septiembre ya se había integrado un 25% y el 25% restante se incorporará en noviembre.

Personal doméstico por hora

Empleadas domésticas: cuánto cobran en octubre 2026

La escala salarial de octubre establece los siguientes valores mínimos:

Categoría Modalidad Por hora Por mes Supervisor/a Con retiro $4.805,82 $599.514,52 Supervisor/a Sin retiro $5.215,59 $661.702,46 Tareas específicas Con retiro $4.580,80 $560.776,33 Tareas específicas Sin retiro $4.973,38 $618.187,89 Caseros Sin retiro $4.337,53 $548.429,23 Asistencia y cuidado de personas Con retiro $4.337,53 $548.429,23 Asistencia y cuidado de personas Sin retiro $4.801,52 $605.050 Tareas generales Con retiro $4.064,08 $498.582,06 Tareas generales Sin retiro $4.337,53 $548.429,23

Estos importes funcionan como salarios mínimos. La remuneración final puede ser superior si corresponden adicionales por antigüedad, zona desfavorable u otros conceptos.

Cómo impacta la incorporación del bono en octubre

Además del aumento mensual del 1,7%, en octubre avanza la incorporación al básico de la suma no remunerativa que había sido otorgada por única vez en agosto. Ese pago había sido de $20.000 para quienes trabajan 16 horas semanales o más, $11.500 para quienes cumplen entre 12 y menos de 16 horas y $8.000 para quienes trabajan menos de 12 horas por semana.

La incorporación se realiza en tres etapas: un 25% en septiembre, otro 50% en octubre y el 25% restante en noviembre. De esta manera, desde noviembre la totalidad de aquella suma quedará integrada al salario básico.

Para el personal mensualizado, los valores de la escala corresponden a una jornada de 48 horas semanales. Cuando la persona trabaja menos de 24 horas por semana, debe tomarse el valor por hora de su categoría y multiplicarlo por la cantidad de horas efectivamente trabajadas. Para jornadas superiores a 24 horas pero inferiores a 48 horas semanales, corresponde calcular la proporción sobre el salario mensual.

Salarios con aumento en octubre

Qué adicionales cobran las empleadas domésticas

A los salarios mínimos puede sumarse el adicional por antigüedad del 1% por cada año trabajado para el mismo empleador. Para este cálculo, la antigüedad se computa desde el 1° de septiembre de 2020 y el concepto debe aparecer diferenciado en el recibo.

También existe un adicional por zona desfavorable del 31% sobre el salario mínimo para quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Patagones.

En cuanto a las horas extra, corresponde un recargo del 50% sobre el salario habitual durante los días comunes y del 100% cuando se realizan los sábados después de las 13, domingos o feriados.

El cronograma salarial continuará durante los últimos dos meses del año. Después del 1,7% de octubre, está previsto un aumento del 1,6% en noviembre y otro 1,6% en diciembre, calculados sobre los salarios mínimos del período anterior. En noviembre también se incorporará al básico el último 25% de la suma extraordinaria de agosto, con lo que quedará completada su integración al salario.