Inflación: docentes de UDA amenazan con un paro ante la caída del salario

Desde la Unión de Docentes Argentinos aseguraron que la crisis económica genera la deserción y abandono escolar por parte de los alumnos. Hicieron énfasis sobre el avance del costo de la canasta básica en los últimos meses.

La Unión de Docentes Argentinos, gremio que conduce Sergio Romero, advirtió por un posible paro ante el deterioro del poder adquisitivo y el avance de la pobreza sobre los trabajadores. Además, aseguraron que la crisis económica genera la deserción y abandono escolar por parte de los alumnos.

Reunidos en Congreso Nacional de Delegados, el sindicato recordó que una familia de cuatro integrantes necesitó casi $ 100.000 para no ser considerada pobre y que "miles de familias docentes se encuentran por debajo de la línea de pobreza". En ese sentido, expresaron: "Claramente no es posible sostener y satisfacer las necesidades de una familia con los salarios que percibimos. El salario mínimo inicial es de $ 55.000. En todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay docentes que no cubren sus necesidades básicas con el salario que perciben".

"No sólo los y las docentes sufrimos la inflación. La pérdida del poder adquisitivo la notamos quienes trabajamos en las escuelas. Nuestros/as alumnos/as denotan el impacto que alcanza a sus familias. Se ha incrementado la deserción y abandono escolar", subrayaron a través de un comunicado. Además, señalaron que las familias en gran número "intentan reorganizan sus economías para poder dar de comer a sus hijos y la escuela pasa a constituir una exigencia de segundo orden".

En tono crítico, el documento sentenció: "El hambre, la pobreza y los problemas históricos que concurren al Sistema Educativo impactan decididamente sobre la Educación y su futuro". En esa línea, añadieron: "Advertimos con profunda preocupación, como entidad sindical docente con objeto asociacional que tiende a la justicia social, que la crisis a la que asistimos puede tener ecos insondables próximos, con fundamento en el presente".

Por último, el documento del gremio expresó que "la exclusión social, la precarización en el mundo laboral, la dificultad de acceso a los servicios esenciales, los bretes existentes que dificultan el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, los bajos salarios y la falta de incremento en la inversión educativa llevada a niveles superiores que los actuales nos coloca en el lugar del reclamo sincero".

Paritaria docente

Hace dos semanas, el ministro de Educación, Jaime Perczyk, anunció el acuerdo con los gremios docentes para adelantar los tramos del aumento salarial a los maestros y llegar a un 60,8% de incremento en diciembre. Además, se logró mantener en forma permanente la comisión de seguimiento de la evolución del salario con revisión en septiembre.

Según el acuerdo, el piso del mínimo nacional para los docentes será de $ 55.000 desde el 1 de junio; $ 60.000 a partir del 1 de julio; $ 64.000 en septiembre para llegar a los $ 68.400 en diciembre, lo que implica un aumento del 60,8%. Además, se acordó un adelantamiento de cuotas FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente) para los meses de junio, agosto y septiembre de 2022 por la suma de: $ 4.524 a partir del 1 de junio y $ 6.774 en total con el concepto de adicional por material didáctico y conectividad y $5141 a partir del 1 de julio con un total de $7391 con el concepto de adicional por material didáctico y conectividad.

En septiembre será de $ 5.634 y $ 7.884 total por el concepto de adicional de material didáctico y conectividad y desde diciembre pasará a $ 6.173 con un total de $ 8.423 por el concepto de adicional de material didáctico y conectividad.