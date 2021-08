Todesca: "Es justo y macroeconómicamente importante que los salarios le ganen a la inflación"

La vicejefa de Gabinete planteó que se pretende recuperar niveles "más razonables" para los ingresos y los niveles de producción, como los previos al macrismo.

La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, destacó la importancia de que los salarios le ganen a la inflación a través de la reapertura de las paritarias. La funcionaria aseguró que la economía "está creciendo" y que necesita afrontar "dos recuperaciones".



"Primero hay que recuperar lo que se perdió en la pandemia y luego regresar a años en los cuales los ingresos y los niveles de producción eran más razonables", apuntó la funcionaria. Pronosticó además que la economía argentina crecerá este año "en torno del 7%" tras "tres años consecutivos de caída".



En referencia al empleo y la producción, la economista confirmó en diálogo con la radio FM Urbana Play que hay sectores como la industria "por arriba de los niveles de 2019", pero consideró necesario "recuperar el nivel de actividad en muchos otros sectores" como el "turismo, la cultura y parte del comercio". En ese sentido, resaltó la importancia de la recuperación del salario y la voluntad del Gobierno de "dar lugar" a las reaperturas de paritarias, y criticó a la anterior gestión: "En pandemia se perdió un poco de salario; donde se perdió mucho fue en el Gobierno de Macri".

Respecto de la inflación, Todesca Bocco, indicó que hay una "desaceleración leve" aunque indicó que no es "todo lo que le gustaría" al Gobierno: "nos gustaría que en los próximos meses sea un poco menor", dijo la funcionaria. Todesca Bocco apuntó como causas de la inflación a un "shock" de precios internacionales de los commodities entre "los últimos meses del año pasado y los primeros de este año", que se suma a una situación local de "inercia inflacionaria" producto de "las crisis cambiarias de 2018 y 2019".



"El índice de materias primas del Banco Central registró un aumento de todos los commodities -no sólo de los alimentos- del 52% entre mayo del año pasado y mismo mes de este año", señaló la vicejefa de Gabinete. "No hay soluciones mágicas para la inflación" dijo Todesca Bocco, quien recordó que el Gobierno, de todas formas, realiza medidas con respecto a los precios a través del diálogo con "distintos sectores" y programas como Precios Cuidados y Súper Cerca.



Por su parte, la funcionaria indicó que se analizará en base a los números en que cierren las paritarias, si se aumentará o no el piso del Impuesto a las Ganancias actualmente fijado en $ 150.000. En tanto, respecto de las jubilaciones, expresó que actualmente "dependiendo del mes que se mida", están en torno al nivel de la inflación, gracias al pago de bonos.

"Cuando hay una aceleración de la inflación como la que hubo en el primer semestre, todo se desacomoda un poco y la fórmula (de las jubilaciones) tarda en reflejarlo", dijo Todesca Bocco, tras lo cual defendió la fórmula de indexación y aseguró que los aumentos de los salarios y de la recaudación en términos reales (los índices a los cuales están atadas las jubilaciones) se "reflejará en los próximos meses". Por ultimo, la vicejefa de Gabinete salió al cruce de las versiones de una supuesta devaluación tras las elecciones legislativas y consideró que eso "no resuelve ningún problema" al impactar luego en los precios.

Además, confirmó que se destinarán los US$ 4.355 millones en concepto de Derechos Especiales de Giro (DEG) enviados por el Fondo Monetario Internacional al pago de vencimientos pendientes con el organismo supranacional hasta finales de este año. "Necesitamos saldar esa deuda para seguir adelante en la discusión sobre el programa con el FMI", expresó Todesca Bocco y añadió: "Es increíble que nuestro país haya tomado semejante nivel de deuda en moneda extranjera".