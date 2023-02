Centro de Panaderos de Avellaneda desmiente aumentos inminentes

Aseguran que el pan mantendrá su valor y responsabilizan a los empresarios por la difusión de información errónea.

El presidente del Centro de Panaderos de Avellaneda, Gastón Mora, negó una inminente suba del pan, tal como habían anticipado desde cámaras empresarias el jueves. “Estamos cerrando una reunión con el secretario de producción de la Nación. Estamos elaborando ideas productivas para que a los compañeros PyMEs les llegue la materia prima con precio diferenciado y se vea reflejado en el bolsillo del consumidor”, explicó Mora en una entrevista a El Destape Sin Fin.

“Es una operación de las cámaras que argumentan que el FETA (Fondo Estabilizador del Trigo Argentino) no sirve y que por eso igual aumenta el pan. Sin embargo, en muchas panaderías están recibiendo la harina subsidiada. Las ventas vienen muy tranquilas. No está confirmado que en todo el país vaya a aumentar el pan", señaló Mora.

El jueves desde Centro de Industriales Panaderos de la localidad bonaerense de Merlo adelantaron que el precio del pan subirá cerca de un 6% desde el próximo lunes y en consecuencia el kilo se ubicará entre 460 y 480 pesos en la región del AMBA, según informaron centros de panaderos. "Lamentablemente no nos queda otra alternativa, ante los reiterados aumentos que venimos sufriendo en las tarifas de energía, combustibles y materias primas", explicó Martín Pinto, presidente de esa entidad

"Obviamente no es fácil. Los procesos son como los que está viendo cualquier industria. Ahora crecieron mucho las ventas de maquinarias de líneas de alta producción con financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social para producir en cantidad y poder bajar los costos de un montón de productos que que se venden en las panaderías", explicó Mora.

"Creo que hay que tener mesura y hay que ser consciente que estamos en un año electoral que muchos que nos van a querer usar para las cuestiones políticas", detalló el empresario pyme.

Desde el Centro de Avellaneda se comprometieron a mantener "un precio acorde de bolsillo". "Entonces, no está confirmado esto que es una suba que me ha trascendiendo mediáticamente pero no es que está confirmado que en toda la Argentina vaya a aumentar el pan", agregó.

"Queremos llevar tranquilidad a la gente. Tuvimos un montón de notas para hacer y la verdad que la cancelamos porque decimos que el aumento no es cierto pero tomamos la decisión es el primer medio y que vamos a empezar la salida de un equipo que la verdad que creo que la gente está bastante preocupada como para sumarle una preocupación", concluyó Mora.