Nuevos créditos hipotecarios: cómo funcionan y cuáles son las tasas

El Gobierno anunció un nuevo programa para impulsar el crédito hipotecario a través de fondos provenientes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES. El esquema apunta a resolver uno de los principales problemas que enfrentan los bancos para otorgar préstamos a largo plazo: la falta de fondeo con vencimientos extensos.
El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que las entidades financieras reciben buena parte de sus depósitos a plazos cortos, mientras que un crédito hipotecario puede extenderse durante 20 o 30 años. Para reducir ese descalce, el FGS pondrá a disposición de los bancos fondos por hasta $2 billones, equivalentes a unos u$s1.500 millones.
El mecanismo se instrumentará mediante licitaciones de plazos fijos del FGS a los bancos, con vencimientos de uno y cinco años. A cambio, las entidades deberán destinar esos recursos exclusivamente a otorgar créditos para la compra de la primera vivienda.
Cómo funcionarán los nuevos créditos hipotecarios
Actualmente, el FGS puede colocar parte de sus recursos en depósitos a plazo fijo. Con el nuevo programa, esos fondos serán licitados entre los bancos con el objetivo específico de financiar préstamos hipotecarios.
El esquema contempla dos plazos y diferentes tasas mínimas que deberán pagar las entidades por esos recursos:
- Plazo de un año: UVA + 2,5%.
- Plazo de cinco años: UVA + 4,5%.
A partir de ese fondeo, los bancos que participen del programa deberán ofrecer los créditos hipotecarios a una tasa máxima de UVA + 7,5%. El destino de los fondos estará restringido a la adquisición de primera vivienda y el Banco Central será el encargado de controlar que el dinero sea efectivamente aplicado a esos préstamos.
Cuándo será la primera licitación
La puesta en marcha comenzará con una primera licitación por $200.000 millones, que se realizará a través del SIOPEL. Una vez adjudicados los fondos, el BCRA deberá auditar su utilización y verificar que los bancos los destinen a créditos hipotecarios dentro de los plazos establecidos.
El programa completo contará con hasta $2 billones, aunque los recursos se irán colocando progresivamente a través de las distintas licitaciones.
Cuánto habrá que ganar para acceder a un crédito hipotecario
Durante la presentación, Caputo también brindó un ejemplo de cuánto podría costar un préstamo bajo las nuevas condiciones. Para un crédito equivalente a aproximadamente USD 100.000 a 30 años, la cuota inicial estimada sería de alrededor de $865.000 mensuales.
En ese escenario, el grupo familiar debería acreditar ingresos netos superiores a $3,4 millones mensuales para cumplir con la relación entre cuota e ingresos requerida.
El monto efectivamente otorgado dependerá, de todos modos, de las condiciones que establezca cada entidad, los ingresos del solicitante y el valor de la propiedad.
Cuántas familias podrían acceder
Según las estimaciones presentadas por el Ministerio de Economía, los bancos suelen financiar alrededor del 70% del valor de una vivienda. Bajo ese supuesto, los $2 billones destinados al programa permitirían movilizar un volumen mayor de operaciones inmobiliarias. Caputo calculó que el esquema podría alcanzar a alrededor de 17.000 familias.
El objetivo del Gobierno es así ampliar la oferta de financiamiento hipotecario mediante fondeo de mayor plazo para los bancos, mientras que el límite de UVA + 7,5% busca establecer un techo para la tasa que enfrentarán quienes accedan a los nuevos préstamos.