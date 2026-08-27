Nuevos créditos hipotecarios: cómo funcionan y cuáles son las tasas

El Gobierno anunció un nuevo programa para impulsar el crédito hipotecario a través de fondos provenientes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES. El esquema apunta a resolver uno de los principales problemas que enfrentan los bancos para otorgar préstamos a largo plazo: la falta de fondeo con vencimientos extensos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que las entidades financieras reciben buena parte de sus depósitos a plazos cortos, mientras que un crédito hipotecario puede extenderse durante 20 o 30 años. Para reducir ese descalce, el FGS pondrá a disposición de los bancos fondos por hasta $2 billones, equivalentes a unos u$s1.500 millones.

El mecanismo se instrumentará mediante licitaciones de plazos fijos del FGS a los bancos, con vencimientos de uno y cinco años. A cambio, las entidades deberán destinar esos recursos exclusivamente a otorgar créditos para la compra de la primera vivienda.

Créditos hipotecarios: que hay que saber

Cómo funcionarán los nuevos créditos hipotecarios

Actualmente, el FGS puede colocar parte de sus recursos en depósitos a plazo fijo. Con el nuevo programa, esos fondos serán licitados entre los bancos con el objetivo específico de financiar préstamos hipotecarios.

El esquema contempla dos plazos y diferentes tasas mínimas que deberán pagar las entidades por esos recursos:

Plazo de un año: UVA + 2,5%.

UVA + 2,5%. Plazo de cinco años: UVA + 4,5%.

A partir de ese fondeo, los bancos que participen del programa deberán ofrecer los créditos hipotecarios a una tasa máxima de UVA + 7,5%. El destino de los fondos estará restringido a la adquisición de primera vivienda y el Banco Central será el encargado de controlar que el dinero sea efectivamente aplicado a esos préstamos.

Cuándo será la primera licitación

La puesta en marcha comenzará con una primera licitación por $200.000 millones, que se realizará a través del SIOPEL. Una vez adjudicados los fondos, el BCRA deberá auditar su utilización y verificar que los bancos los destinen a créditos hipotecarios dentro de los plazos establecidos.

El programa completo contará con hasta $2 billones, aunque los recursos se irán colocando progresivamente a través de las distintas licitaciones.

Cuánto habrá que ganar para acceder a un crédito hipotecario

Durante la presentación, Caputo también brindó un ejemplo de cuánto podría costar un préstamo bajo las nuevas condiciones. Para un crédito equivalente a aproximadamente USD 100.000 a 30 años, la cuota inicial estimada sería de alrededor de $865.000 mensuales.

En ese escenario, el grupo familiar debería acreditar ingresos netos superiores a $3,4 millones mensuales para cumplir con la relación entre cuota e ingresos requerida.

El monto efectivamente otorgado dependerá, de todos modos, de las condiciones que establezca cada entidad, los ingresos del solicitante y el valor de la propiedad.

Cuánto puedo ganar para acceder al crédito hipotecario

Cuántas familias podrían acceder

Según las estimaciones presentadas por el Ministerio de Economía, los bancos suelen financiar alrededor del 70% del valor de una vivienda. Bajo ese supuesto, los $2 billones destinados al programa permitirían movilizar un volumen mayor de operaciones inmobiliarias. Caputo calculó que el esquema podría alcanzar a alrededor de 17.000 familias.

El objetivo del Gobierno es así ampliar la oferta de financiamiento hipotecario mediante fondeo de mayor plazo para los bancos, mientras que el límite de UVA + 7,5% busca establecer un techo para la tasa que enfrentarán quienes accedan a los nuevos préstamos.