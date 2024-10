Qué pasará con el monotributo tras la disolución de la AFIP

AFIP: cómo impacta a los contribuyentes su disolución.

La decisión del Gobierno nacional de disolver la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) generó incertidumbre sobre los posibles cambios que podrían afectar al monotributo y otros trámites que antes gestionaba este organismo.

En lugar de la AFIP, se creó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que asumirá prácticamente las mismas funciones, aunque oficialmente se ha informado que se tratará de una entidad “más simple, eficiente, menos costosa y con menos burocracia”. Esta medida implica una reducción del 45% en las autoridades superiores y un 31% en los niveles inferiores.

AFIP: qué pasa con los trámites con su eliminación.

El Ministerio de Economía ya está trabajando en la nueva imagen institucional que adoptará el organismo, aunque los trámites seguirán realizándose de la misma manera. Esto incluye la recategorización del Monotributo y la facturación de Autónomos. Los cambios tendrán un mayor impacto dentro de la estructura del organismo. Además de la creación de ARCA, se designaron nuevos directores para la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA), quienes tendrán salarios más bajos, comparables a los de un secretario de la Nación. Florencia Misrahi continuará como directora de ARCA, mientras que Gerardo Vázquez será responsable de la DGI y José Andrés Velis dirigirá la DGA.

Cierra la AFIP: cuál fue la reacción del gremio

La secretaria general de la Unión del Personal Superior de la AFIP Seccional Buenos Aires (Upsafip), Mariana De Alva, aseguró que el anuncio del gobierno de Javier Milei de disolver la AFIP es "un show" que genera "muchísima confusión" y lo ejemplificó con que en redes sociales hay quienes plantean que con esta decisión no pagarán "sus deudas" con el ente recaudador.

"En las redes sociales decían que 'bueno entonces no pago la deuda que tengo con AFIP'. Creo que la confusión está inducida", dijo De Alva en declaraciones a Radio Rivadavia. La representante de los trabajadores del organismo expresó su "zozobra y preocupación" por la medida anunciada ayer por el vocero Manuel Adorni y remarcó que provoca una "expectativa" sin siquiera conocerse sus detalles. "No se entienden este anuncio y que luego no se hagan, además fue de manera inconsulta con los tres gremios que integran la AFIP", detalló.

Trámites AFIP: qué pasa tras la disolución del organismo.

Además, cuestionó la intención del Gobierno de desvincular a 3155 agentes que -según Adorni- "ingresaron de manera irregular a la AFIP" durante el anterior gobierno. "En la AFIP no sobra nadie, no existen los ñoquis", aseguró De Alva, y agregó que en el organismo hay "4.000 personas menos que hace 5 años y medio atrás".