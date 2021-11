El Banco Central dio a conocer los ganadores y ganadoras del premio de investigación Raúl Prebisch

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio a conocer los ganadores y ganadoras de la edición 2021 del Premio Anual de Investigación Económica Dr. Raúl Prebisch, sobre un total de 36 trabajos de todo el país.

El jurado premió con el primer puesto de la categoría Tesis de doctorado en Economía a Nicolás Hernán Zeolla, por su trabajo: "Dimensión nacional e internacional de la financiarización en América Latina: un estudio en base a Estados Contables de Grandes Empresas No Financieras de 2000 a 2015, informó la autoridad monetaria".

Zeolla es docente universitario, miembro del Departamento de Economía del Centro Cultural de la Cooperación (CCC) y del Centro de Estudios Económicos Scalabrini Ortiz (CESO).

En la categoría Jóvenes Profesionales, el primer premio fue compartido entre Ernesto Gabriel Pizarro Levi, por sus trabajo: "Determinantes de la inflación: un análisis del caso argentino a través del Filtro de Kalman (2004-2020), y Tomás Alejandro Carrera de Souza, por su trabajo: "Reassessing Sticky Price Models Through the Lens of Scraped Price Data".

Entre los Estudiantes Universitarios, se premió a Miguel Andino Plechuk, por su trabajo "El régimen de metas de inflación en un contexto de inestabilidad financiera: análisis de la experiencia reciente del régimen en Argentina desde un enfoque minskiano"

La entidad informó que le fue otorgada una Mención Honorífica a Hernán Alejandro Roitbarg por su trabajo: "Transformaciones productivas detrás del auge y el retroceso en los términos de intercambio del Siglo XXI".

Por su parte, Carla Lorena Venosi compartió la segunda distinción con Lucas Gurovich entre los trabajos presentados para la categoría Jóvenes Profesionales

"El premio anual de investigación económica refleja el apoyo del BCRA a la formación de economistas comprometidos con el estudio de los problemas macroeconómicos, monetarios y financieros de nuestro país", sostuvo el Presidente del BCRA, Miguel Pesce.

El jurado estuvo compuesto por Jorge Carrera, vicepresidente segundo del BCRA; Germán Feldman, subgerente general de Investigaciones Económicas del banco; Andrea Molinari, investigadora del Conicet y docente de la UBA; Margarita Olivera, Profesora de la Universidad de Rio de Janeiro; y Sergio Woyecheszen, vicepresidente de la autoridad monetaria.

"Las contribuciones recibidas han sido excelentes en las tres categorías. Su nivel ha provocado un intenso debate entre los integrantes del jurado para elegir a los trabajos ganadores", señaló Germán Feldman, economista Jefe del BCRA y miembro del jurado.

Con información de Télam