Moneda común con Brasil: beneficios y dificultades de un proyecto que gana impulso

En la cumbre regional, los presidentes abordaron la posible creación del Banco Central del Mercosur. Fortalezas y dudas de un viejo proyecto.

La voluntad de Argentina de avanzar en la creación de un Banco Central regional en el marco del Mercosur, un proyecto que fue revivido la última semana por el presidente Alberto Fernández, incluye la intención de crear una moneda común para el intercambio con Brasil, una opción que, sin embargo, los expertos ven poco viable en el contexto actual.

La vieja idea de reforzar el Mercosur mediante la creación de un Banco Central del organismo fue puesta nuevamente en agenda en las últimas semanas. Primero fue el ministro de Economía, Sergio Massa, el que comentó el proyecto. "Venimos trabajando con la idea de un Banco Central regional, supranacional, con un régimen de comercio regional", dijo a fines de octubre al ser entrevistado en El Destape Radio.

Luego, el último martes, el presidente Alberto Fernández dijo durante la cumbre de jefes de Estado del Mercosur en Montevideo que "no es una locura un banco central común. No es una locura ni para Brasil ni para Argentina". "Claro que lo estamos hablando", agregó en medio de su confrontación con su par de Uruguay, Luis Lacalle Pou, por la negociación de tratados de libre comercio negociados de forma unilateral por fuera del bloque.

Aunque ni Massa ni el Presidente ahondaron en muchos más detalles, El Destape pudo saber de parte de fuentes oficiales al tanto de las negociaciones que la posibilidad de crear un Banco Central del Mercosur viene siendo analizada hace un tiempo en las conversaciones que el ministro de Economía argentino mantuvo con su par de Brasil, Paulo Guedes.

En su momento, Massa fue cauto sobre la chance de que esto incluyera también la creación de una moneda regional. "El respeto por las monedas individuales te lo plantean la mayoría de los países", aclaró y dijo que un banco central común podría servir para "fortalecer" el peso.

Aun así, las fuentes con las que habló este portal revelaron que la idea es generar un Banco Central regional que pueda avalar una moneda común. El objetivo sería que, de este modo, las operaciones con Brasil se puedan financiar sin usar dólares.

Las fuentes comentaron que el tema se habló con Guedes, pero que también Lula y su equipo están de acuerdo, y asumieron que mientras que "Brasil quiere" el proyecto, Uruguay y Paraguay, los socios menores, probablemente no tengan más alternativa que plegarse.

De hecho, la idea de crear una moneda común para todo el continente emitida por un Banco Central Sudamericano fue propuesta por el propio Lula en mayo, cuando todavía era candidato presidencial. El ideólogo no era otro que Fernando Haddad, recién designado ministro de Economía a asumir el próximo 1 de enero. Aun así, un apoyo brasileño formal a la propuesta de Massa y Alberto Fernández sería algo inédito para los 31 años de funcionamiento del bloque.

Banco Central y moneda común del Mercosur: ¿Son posibles?

Los proyectos para fortalecer el Mercosur, hoy considerado por muchos expertos apenas como una unión aduanera, no son nuevos. Concretamente, la idea de generar un banco central y una moneda común se remontan a, al menos, 2003, con una propuesta del entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna. Volvió a surgir de boca de Néstor Kirchner en 2010, en pleno auge de la ola de izquierda, y nuevamente en 2019, ya con gobiernos de derecha tanto en Argentina como en Brasil.

Sin embargo, los especialistas descreen de la posibilidad de implementar este tipo de proyectos, así como de los beneficios reales que podrían traer. "Es inviable. Un Banco Central del Mercosur requiere de una capacidad de coordinación de políticas fiscales, monetarias y financieras que los países no están en condiciones de cumplir", sostuvo Marcelo Elizondo, experto en comercio internacional, y agregó que estas condiciones no se cumplen aunque están previstas en el Tratado de Asunción de 1991.

"No lo veo como viable", aseguró en la misma línea Eduardo Crespo, economista de la Universidad Federal de Rio de Janeiro. "No lo veo. Por las diferencias al interior del bloque y porque los países que lo integran no tienen un acuerdo básico ni siquiera a nivel interno acerca de hacia dónde ir", añadió.

¿Qué beneficios concretos podría obtener Argentina? En los hechos, y a largo plazo, no muchos. "Probablemente tendrías menos inflación porque el peso no sufriría los problemas de balanza de pagos de tu economía", consideró Crespo. Aun así, interpretó que, más allá del corto plazo, "sería perjudicial" porque atenerse al real sería "parecido a dolarizar", por lo que se perdería "capacidad de intervenir de forma contracíclica" en la economía.

Para Elizondo, los beneficios, en todo caso, solamente estarían dados por las políticas que deberían implementarse previamente para lograr las condiciones en las que el Banco Central regional sería viable, pero no por la implementación del Banco Central regional en sí.

Tampoco queda claro que el proyecto tenga beneficios sustanciales para Brasil. Para Crespo, "si una moneda del Mercosur equivale a una extensión del real sobre los demás países, entonces es una extensión del poder de Brasil". Aun así, Elizondo señaló que "para Brasil tendría altos costos, porque debería lidiar con la irresponsabilidad crónica e histórica de Argentina en materia fiscal y cambiaria".