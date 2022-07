Dos maneras de negociación: todo el bloque con Singapur, Uruguay con China

La negociación de un país del Mercosur de manera individual no está permitida en la normativa del bloque que tiene su "sentido de ser" desde su fundación en 1991 "y mucho más ahora", remarcó la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Cecilia Todesca Bocco.

En una entrevista con Télam, Todesca Bocco distinguió las dos maneras de negociación y al respecto puso como ejemplo el acuerdo con Singapur alcanzado por "los cuatro países juntos", a diferencia de la decisión de Uruguay de hacerlo con China en forma individual.

Télam: La flexibilidad que el Mercosur le permitió a Brasil en adelantarse a la rebaja del Arancel Externo Común, ¿no se puede extender a la propuesta de Uruguay de negociar individualmente un acuerdo de libre comercio con China?

Cecilia Todesca Bocco: Esa propuesta es distinta. Uruguay ha estado planteando que quiere acelerar las negociaciones con terceros países, es decir firmar acuerdos de libre comercio de última generación, que no sólo incluyen bienes sino también servicios, propiedad intelectual, compras, etc. Los famosos TLC no son sólo aranceles entre bienes, incluyen un montón de cosas más.

Respecto de eso creemos que sí se tiene que avanzar, pero tenemos que negociar de modo tal de vender más, que es exactamente lo que los otros países quieren hacer con nosotros. Como el perfil exportador del Mercosur está muy sesgado a commodities y dentro de ellas a los alimentos, muchas veces pasa que en los TLC se baja la protección en el sector industrial pero no se logra el mismo ingreso de nuestros productos. Y como son alimentos, empiezan a aplicarse las barreras arancelarias, para-arancelarias, de protección del ambiente, etc.

La posición de la Argentina siempre fue la misma: estamos dispuestos a negociar, pero representando los intereses de nuestras empresas y nuestro perfil exportador.

T: En ese sentido, ¿Qué importancia tiene el acuerdo del Mercosur con Singapur?

CTB: Es interesante, porque negociamos algo que nos parece que puede ser bueno para la economía argentina. Singapur es un país pequeño, con siete millones de habitantes, está en la Asean, en el sudeste de Asia. Es un polo tecnológico, logístico, financiero, tiene aranceles muy bajos. Pudimos negociar a pesar de ello la rebaja de algunos aranceles.

Nos parece que puede ser un punto de conectividad interesante con el resto de Asia. Singapur importa todos los alimentos que consume. ¿Y cómo negociamos? Los cuatro países juntos, y arribamos a un resultado. Desde ese punto de vista también es importante, porque demuestra que el Mercosur puede negociar acuerdos.

Distinto es lo que plantea Uruguay respecto de los anuncios que ha hecho su presidente (Luis Lacalle Pou) y lo que manifestó su canciller (Francisco Bustillo). Negociar bilateralmente no está permitido según las normas del Mercosur, no es lo que lo dice la Argentina, o que no nos parece bien porque es Uruguay o es China. No importa quién sea, no es el mecanismo. Con la Argentina o cualquier otro país sería exactamente lo mismo.

Es como dijo el miércoles nuestro canciller (Santiago Cafiero): volvemos sobre la reglamentación del Mercosur porque tiene un sentido de ser, si lo tuvo hace 30 años cuando nos juntamos, la tiene mucho más ahora.

Hoy están en discusión las cadenas globales de valor, tanto por cuestiones de seguridad sanitaria como alimentaria o energética. Y la integración regional, entendida como la posibilidad de producir y comerciar con distancias más cortas, sin disrupciones que te dejen sin insumos o maquinarias, vacunas o lo que fuera, hacen del Mercosur una plataforma muy interesante y que nosotros tenemos que proteger, potenciándola. Somos más fuertes con Mercosur y más débiles sin Mercosur.

El Mercosur es, además, una región de paz, productora de alimentos, de energía, con ciencia y tecnología y capacidades industriales. Y un mercado muy apetecible. Para nosotros lo que hay que hacer es profundizar la política industrial y política social. Vamos a generar un montón de empleo y de comercio entre los países. Eso después se reproduce, en un ciclo virtuoso. Por eso es importante la integración entre nosotros y negociar conjuntamente con terceros.

Con información de Télam