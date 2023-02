YPF Luz emite ON por hasta US$ 150 millones para construcción de su cuarto parque eólico

(Precisa monto de ON de YPF)

YPF Luz emitirá emisiones negociables (ON) por US$ 100 millones, ampliables hasta US$ 150 millones, para financiar la construcción de un nuevo parque eólico en Córdoba, el cuarto en el país, informó la compañía a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

La emisión se hará en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por un monto máximo de hasta US$ 1.500 millones.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El nuevo parque eólico tendrá una potencia de 155 megavatios (MW), equivalentes al consumo de más de 190.000 hogares, con los que la compañía alcanzará más de 650 MW en energías renovables, y estará ubicado en la localidad de General Levalle, 380 kilómetros al sur de la capital cordobesa.

La firma detalló que la construcción tendrá una duración aproximada de 20 meses, creando empleo para más de 300 personas durante el proceso.

Por su parte, la desarrolladora inmobiliaria IRSA cerró la colocación de ON en dos tramos por US$ 90 millones, que se enmarca en el Programa Global de emisión de Obligaciones Negociables no convertibles en acciones por US$ 750 millones.

Uno de los tramos denominado en “dólar cable” por el que se emitirán US$ 28.251.300 la tasa de corte fue del 7% anual en dólares y su vencimiento operará el 25 de julio de 2025.

El otro tramo fue en “dólar MEP”, se emitirán US$ 61.748.700 y pagará una tasa del 8% anual en dólares, con vencimiento el 25 de marzo de 2025.

En tanto, Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) aprobó la incorporación de una nueva ON etiquetada como social en su Panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS), integrado por valores negociables que conllevan un impacto ambiental y social positivo.

La emisora es Pro Mujer Servicios Financieros, una entidad dedicada al otorgamiento de créditos de libre disponibilidad destinados principalmente a mujeres con actividades de micro y pequeños emprendimientos con el objetivo de mejorar su nivel de vida.

Pro Mujer destinará la totalidad de los fondos netos provenientes de la emisión a otorgar créditos en forma directa a 1.700 personas, de las cuales el 86% son mujeres de bajos recursos propietarias de micro y pequeñas empresas, que realizan o trabajan en actividades económicas productivas, de servicios, de comercio, textiles o agropecuarias, en el ámbito de la economía semi formal, que necesitan financiamiento para el capital de inversión u operaciones de sus micro emprendimientos o para sus familias, y no lo consiguen del modo adecuado u oportuno de la banca convencional.

Con esta primera emisión de 2023, el Panel de Bonos SVS de BYMA queda conformado por 39 valores negociables, 12 de los cuales están etiquetados como sociales.

Con información de Télam