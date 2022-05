Las bolsas internacionales y el petróleo registran una tendencia negativa

Las bolsas internacionales y el petróleo operaban hoy con bajas en los principales mercados de referencia.

Los temores a la inflación global y la guerra entre Rusia y Ucrania continuaban impactando en los principales índices bursátiles, los cuales, en Wall Street, ya perdieron 15% y 24% en lo que va del año, en el caso del S&P 500 y el Nasdaq, respectivamente.

Hoy Reino Unido anunció una inflación récord en 40 años tras registrarse una suba del 9% anual en abril, que se suman a otros récords en Estados Unidos y Europa.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Asimismo, la posibilidad de que la Reserva Federal (FED) endurezca aún más su política monetaria para controlar la inflación, también motiva a que los inversores se desprendan de sus acciones.

El temor extendido es que los principales países entren en un proceso de "estanflación", mediante el cual los precios continúen en alza y la economía se estanque o, incluso, se contraiga.

Arrastrando las subas de Wall Street de ayer, los principales índices de la región Asia-Pacífico cerraron con signo positivo, en su mayoría, según la agencia Bloomberg.

Anotaron ganancias el índice japonés Nikkei con una suba de 0,24%, Hong Kong (Hang Seng) 0,20%, Corea del Sur (Kospi) 0,21% y Taiwan (Taiex) 1,50%.

Por el contrario, los índices chinos de Shenzhen y Shanghai registraron mermas del 0,25% y 0,20%, respectivamente.

Mientras tanto, las principales bolsas europeas operaban con resultados negativos, en su mayoría: retrocedían Londres (FTSE 100) 0,58%, París (CAC40) 0,65%, Francfort (DAX) 0,77% y Milán (Ftsemib) 0,38%.

La única excepción la marcaba Madrid (IBEX 35) con un alza de 0,29%.

En Nueva York el principal índice, el Dow Jones Industriales, anotaba un rojo de 1,95% hasta 32.017,83 puntos.

En tanto, los papeles que cotizan en el índice selectivo S&P 500 y el tecnológico Nasdaq perdían 1,89% y 2,23%, respectivamente.

A su vez, la Bolsa de San Pablo operaba con una merma de 1,10% y se ubicaba su principal índice, el Bovespa, en 107.589,07 puntos.

De relevancia para la Argentina, los futuros de granos se negociaban en la apertura del Mercado de Chicago con valores negativos: la soja retrocedía US$ 1,1 para situarse en US$ 615,45 para los contratos con entrega en julio.

En tanto, para las entregas también en julio, el maíz bajaba US$ 6,69 hasta US$ 308,55 al igual que el trigo, el cual bajaba US$ 16,17 hasta US$ 453,22.

Respecto del precio del petróleo, el crudo West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex), retrocedía 0,87% y se comercializaba a US$ 111,42 el barril en los contratos con entrega en junio.

En tanto el Brent, que opera en el mercado electrónico de Londres (ICE), se negociaba a US$ 110,87 y se desvalorizaba 0,95% para la entrega para julio.

Por último, el bono a 30 años de EEUU mostraba un rendimiento de 3,11%, mientras el título a 10 años rendía 2,92% anual, y el mismo activo a dos años contabilizaba una renta de 2,67%.

Con información de Télam