Las bolsas internacionales registran variaciones positivas y el petróleo cotiza con altibajos

Las bolsas internacionales registraban hoy una tendencia positiva en los principales activos, mientras que el petróleo operaba mixto en los mercados de referencia.

Los índices continuaban con sus rebotes, tras siete semanas consecutivas de pérdidas motivadas por los temores de recesión global y la suba en las tasas de interés por parte de los bancos centrales.

En el caso de Wall Street, las bolsas se ven impulsadas por los datos de consumo de Estados Unidos que indicaron que el mismo registró en abril su mayor avance en tres meses al crecer 0,7%, según el Departamento del Comercio, pese a la fuerte inflación y su consecuente reducción en el poder de compra.

En tanto, el petróleo pese a mostrar una tendencia indefinida en la jornada de hoy, se encamina a cerrar la semana en ganancias, gracias a las perspectivas de un mercado con una alta demanda de gasolina durante el verano boreal, y la posibilidad de que la Unión Europea (UE) avance con un veto al crudo de Rusia.

Los principales índices de la región Asia-Pacífico cerraron con signo positivo, en su mayoría, según la agencia Bloomberg.

Anotaron ganancias el índice japonés Nikkei con una suba de 0,66%, Hong Kong (Hang Seng) 2,89%, Corea del Sur (Kospi) 0,98%, Taiwan (Taiex) 1,86% y el índice chino Shanghai con un alza de 0,23%.

Por el contrario, la excepción fue Shenzhen que cayó 0,12%.

Del mismo modo, las principales bolsas europeas operaban con resultados positivos: avanzaban Londres (FTSE 100) 0,15%, París (CAC40) 1,45%, Francfort (DAX) 1,30%, Madrid (IBEX 35) 0,30% y Milán (FTSE MIB) 0,21%.

En Nueva York el principal índice, el Dow Jones Industriales, anotaba un verde de 0,69% hasta 32.8622,92 puntos.

En tanto, los papeles que cotizan en el índice selectivo S&P 500 y el tecnológico Nasdaq ganaban 1,52% y 2,17%, respectivamente.

A su vez, la Bolsa de San Pablo operaba con una suba de 0,09% y se ubicaba su principal índice, el Bovespa, en 111.986,86 puntos.

De relevancia para la Argentina, los futuros de granos se negociaban en la apertura del Mercado de Chicago con valores positivos: la soja avanzaba US$ 2,11 para situarse en US$ 636,48 para los contratos con entrega en julio.

En tanto, para las entregas también en julio, el maíz subía US$ 3,94 hasta US$ 305,11 al igual que el trigo, el cual avanzaba US$ 4,5 hasta US$ 424,57.

Respecto del precio del petróleo, el crudo West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex), retrocedía 0,26% y se comercializaba a US$ 113,79 el barril en los contratos con entrega en julio.

En tanto el Brent, que opera en el mercado electrónico de Londres (ICE), se negociaba a US$ 117,62 y se valorizaba 0,19% para la entrega también en julio.

Por último, el bono a 30 años de EEUU mostraba un rendimiento de 2,95%, mientras el título a 10 años rendía 2,73% anual, y el mismo activo a dos años contabilizaba una renta de 2,48%.

Con información de Télam