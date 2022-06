Bolsas internacionales y precio del petróleo con bajas tras dato de inflación en EEUU

Las principales bolsas internacionales y el precio del petróleo operaban hoy con caídas en los mercados de referencia.

Los índices bursátiles registraban fuertes pérdidas a causa de la publicación del índice inflacionario de mayo en Estados Unidos, con cifras peores a las anticipadas.

El mismo, al acelerarse al 8,6% anual -récord desde diciembre de 1981- genera preocupación por la posibilidad de que, junto con un endurecimiento en la política monetaria de la Reserva Federal (FED), lleve a la economía estadounidense a una recesión.

De esta forma, Wall Street se encaminaba a una nueva semana en rojo, con el Dow Jones registrando pérdidas en 10 de las ultimas 11 semanas.

Las caídas eran lideradas por los papeles cíclicos, bancarios y tecnológicos.

La situación no era diferente en los índices europeos, sumándose allí como factor la decisión de ayer del Banco Central Europeo (BCE) de incrementar sus tasas de interés en 25 puntos básicos en su reunión de julio, con otra suba prevista para septiembre.

Asimismo, la entidad monetaria revisó al alza sus previsiones de inflación al tiempo que redujo las de crecimiento económico.

Por su parte, el petróleo cotizaba en baja tras las nuevas restricciones dispuestas en China -el principal importador de crudo en el mundo- por los rebrotes de Coronavirus.

Los principales índices de la región Asia-Pacífico cerraron con signo negativo en su mayoría, según la agencia Bloomberg.

Anotaron pérdidas el índice japonés Nikkei con una baja de 1,49%, Hong Kong (Hang Seng) 0,29%, Corea del Sur (Kospi) 1,13% y Taiwan (Taiex) 0,97%.

La excepción la marcaron los indices chinos de Shanghai y Shenzhen que subieron 1,42% y 1,90%, respectivamente.

Del mismo modo, las principales bolsas europeas operaban con resultados negativos: retrocedían Londres (FTSE 100) 2,03%, París (CAC40) 2,48%, Fráncfort (DAX) 2,79%, Madrid (IBEX 35) 3,65% y Milán (FTSE MIB) 4,65%.

En los mercados de Nueva York su principal índice, el Dow Jones Industriales, caía 2,23% y se ubicaba en 31.553,86 puntos; mientras que el índice selectivo S&P 500 y el tecnológico Nasdaq descendían 2,51% y 3,25%, respectivamente.

A su vez, la Bolsa de San Pablo operaba con una pérdida de 1,62% y se ubicaba su principal índice, el Bovespa, en 105.358,97 puntos.

De relevancia para la Argentina, los futuros de granos se negociaban en el Mercado de Chicago con retrocesos: la soja bajaba US$ 7,16 para ubicarse en US$ 642,82 la tonelada en los contratos futuros de julio.

En tanto, el maíz descendía US$ 1,48 hasta los US$ 302,85 la tonelada, mientras que el trigo mermaba US$ 3,67 y se comercializaba a US$ 389,94 en los contratos de julio.

Respecto del precio del petróleo, el crudo West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex), retrocedía 1,90% y se comercializaba a US$ 119,20 el barril en los contratos con entrega en julio.

En tanto el Brent, que opera en el mercado electrónico de Londres (ICE), se negociaba a US$ 120,67 y se desvalorizaba 1,95% para la entrega en agosto.

Por último, el bono a 30 años de EEUU mostraba un rendimiento de 3,21%, mientras el título a 10 años rendía 3,13% anual, y el mismo activo a dos años contabilizaba una renta de 2,99%.

Con información de Télam