En la semana del arribo de Massa, subieron las acciones, los bonos y cayeron los dólares paralelos

En la semana de la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía, los mercados financieros cerraron un buen balance: los bonos y las acciones argentinas cotizaron al alza. Al mismo tiempo, los dólares alternativos marcaron fuertes bajas luego de trepar hasta cifras preocupantes.

Desde que se anunció la llegada de Massa, los bonos en dólares anotaron aumentos que fueron desde el 8% hasta el 14,5%. Además, en la última jornada de la semana, el índice S&P Merval subió 0,47%. En la plaza porteña, las ganancias del día de las acciones líderes fueron registradas por Transportadora Gas del Norte (10,72%); Transener (8,44%); Grupo Supervielle (5,19%); Central Puerto (3,30%); y Sociedad Comercial del Plata (3,21%).

En Wall Street, los papeles de las firmas argentinas cerraron la jornada con mayoría de resultados positivos, encabezadas por Banco Supervielle (6,9%); Transportadora Gas del Sur (6,2%); Irsa (5,2%); Central Puerto (5,2%); y Banco Francés (4,3%). En el segmento de renta fija, los bonos en dólares finalizaron hoy con alzas de 45 centavos en promedio en toda la curva.

A su vez, los títulos en pesos con ajuste por CER marcaron alzas de 0,25% promedio en toda la curva, en tanto que en el balance semanal aumentaron un 1,5% promedio. En este marco, el riesgo país anotó un retroceso de 2,4%, para quedar en 2.398 puntos básicos.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) operó con una baja de 1,7%, a $ 284,58, y el MEP registró una caída de 2%, en $ 280,44. Al revisar lo sucedido desde que se dio a conocer la llegada de Massa, el CCL se hundió 16,2% y el MEP 13,2%. Por su parte, en el mismo lapso, el dólar blue disminuyó 10,1%.

Cómo cerró el dólar blue hoy

Sobre el final de la semana para el mercado cambiario, el dólar blue anotó una suba de un peso y cerró a $ 291. De esta manera, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en cuevas clandestinas se ubica en el 120%.

Según fuentes del mercado, el Banco Central terminó su participación con ventas por U$S 95 millones, totalizando en los primeros días de agosto cerca de U$S 700 millones de ventas netas. El volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 470,793 millones, en futuros MAE U$S 139,200 millones y en el Rofex U$S 521 millones.