El futuro de las dos plantas que Stellantis tiene en la Argentina con las marcas Fiat y Peugeot quedó abierto a distintos escenarios, incluido el cierre de una o incluso de ambas. La advertencia fue realizada en una entrevista por Herlander Zola, presidente de Stellantis para Sudamérica, quien vinculó cualquier decisión con la evolución del mercado, las reglas de juego y la competitividad de la producción local.

{{{htmlAmp}}}

La definición expone la presión que atraviesa la industria automotriz argentina frente al avance de los vehículos importados, la competencia de las marcas chinas y la diferencia de costos con Brasil, principal mercado y centro productivo de Stellantis en la región.

Según reseñó Infobae, Zola planteó el escenario el martes 6 de octubre, durante un encuentro con periodistas en San Pablo, al cumplirse un año de su llegada a la conducción regional del grupo. Según explicó, Brasil concentra alrededor del 65% del volumen de Stellantis en Sudamérica, por lo que las condiciones de ese mercado tienen un peso determinante sobre las decisiones industriales de la compañía.

Stellantis analiza todos los escenarios para sus fábricas argentinas

“Dependiendo del mercado, de las reglas y de la competitividad de los productos, podemos migrar de una a otra, mantener las dos, cerrar una y mantener la otra o cerrar las dos”, sostuvo el ejecutivo en declaraciones difundidas por el medio brasileño Exame. Y fue todavía más contundente al resumir el escenario: “Todo puede suceder”.

El planteo regional contrasta con el mensaje de la filial argentina, que intenta sostener la actividad industrial en el país. Martín Zuppi, presidente de Stellantis Argentina, reconoció días antes que la compañía realizó ajustes en El Palomar, pero remarcó que la producción continúa.

“Bajamos un turno, reacomodamos la velocidad diaria, pero seguimos con producción local. Tenemos producción prevista para 2026 y 2027”, afirmó. La planta de El Palomar, en la provincia de Buenos Aires, produce actualmente los Peugeot 208 y 2008. El otro complejo industrial está ubicado en Ferreyra, Córdoba, donde Stellantis concentra parte de la producción vinculada a Fiat y otras marcas del grupo.

A pesar de la reforma laboral, insisten en el costo argentino

Uno de los principales argumentos planteados por Zola está relacionado con los costos de producción. El presidente regional afirmó que el costo laboral argentino es aproximadamente el doble que el brasileño y sumó como factores de presión una red de proveedores menos extensa y el nuevo escenario generado por la apertura de las importaciones.

La compañía enfrenta así una ecuación diferente a la de los últimos años, cuando el mercado argentino tenía mayores restricciones al ingreso de vehículos terminados desde el exterior.

“Con el mercado cerrado, funcionaba y nos traía un buen nivel de competitividad. Pero, con el mercado abierto, definitivamente nos saca del juego”, señaló Zola.

El cambio también coincide con el avance de las automotrices de origen chino, que ganaron presencia en el mercado regional y elevaron la presión competitiva sobre las terminales tradicionales.

Peugeot perdió participación y El Palomar redujo un turno

El caso de El Palomar es uno de los principales focos de preocupación dentro de la estructura argentina de Stellantis. Según los datos mencionados por Zola, la participación de Peugeot en el mercado local cayó desde aproximadamente el 9% en 2025 hasta alrededor del 5% durante este año.

“Sólo esa caída ya explica los ajustes que necesitamos hacer en Palomar, de donde venía la mayor parte de nuestro volumen”, explicó el ejecutivo.

La menor participación de la marca repercute directamente sobre los niveles de producción de la fábrica bonaerense. La compañía redujo un turno y modificó la velocidad diaria de fabricación, aunque la conducción argentina sostiene que existe actividad programada para los próximos dos años.

Además, entre el 35% y el 40% de la producción de El Palomar se destina actualmente a la exportación, principalmente hacia Brasil. Por eso, la evolución de Peugeot en ese mercado también será determinante para el futuro de la planta argentina.