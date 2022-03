Destacan el efecto multiplicador de la actividad off shore en la producción y el empleo local

El avance de las actividades de exploración, desarrollo y explotación de hidrocarburos off shore en el Mar Argentino tendrá un efecto multiplicador en la producción y el empleo local, en particular en la ciudad de Mar del Plata cuyo puerto se posiciona como polo logístico para la más avanzada de las áreas que poseen las petroleras Equinor, Shell e YPF, a 300 kilómetros de la costa bonaerense.

Así coincidieron el presidente de la Fundación Cluster de Energía de Mar del Plata, Marcelo Guiscardo, y el vicepresidente de la empresa de servicios Leviticus Subsea, ​Diego Lamacchia, al participar de un evento organizado por la ​Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (Amcham), en el primer evento del Ciclo de Energía, bajo el título "Desarrollo de Offshore en Argentina".

Guiscardo ratificó la perspectiva del sector de poder contar con la presencia del buque perforador en el denominado bloque Can 100 "para fines de este año o principios del que viene" en una fase de exploración para el cual el puerto de Mar del Plata ya esta preparado para responder a las necesidades logísticas de aprovisionamiento y recambio de personal.

"Esta ciudad tiene las condiciones necesarias para proveer de todas las facilidades que van en el barco pero también muchos trabajos se pueden hacer desde los astilleros y las compañías locales para la fabricación de parte del equipamiento", dijo el directivo del clúster

Guiscardo señaló la importancia de Mar del Plata para el proyecto, "por cercanía, porque tiene la mejor logística, y porque cuenta con toda la infraestructura a punto en puertos, ferrocarriles, terminal aérea y el Centro Tecnológico de Capacitación basado en las cinco universidades de la región".

El especialista también se refirió a la eficiencia de las operaciones off shore frente a la producción de hidrocarburos en la formación de Vaca Muerta.

"La industria espera que las tareas off shore generarán 22.000 empleos, demandarán una inversión de US$ 6.000 millones para una producción de 250.000 barriles diarios, frente a Vaca Muerta que produce 220.000 barriles diarios con una inversión de US$ 5.000 millones por año", señaló Guiscardo.

En ese sentido, señaló que "si se encuentra lo que se está buscando, requerirá una gran cantidad de dinero de riesgo durante la exploración y la construcción, pero con 30 años de producción es mas eficiente en el uso del capital que en el no convencional".

Por su parte, Lamacchia dijo que "se trata de un proyecto de impacto masivo en la economía, agregando contenido local desde el capex (gastos en capital) para ir incrementándose durante las distintas etapas del proyecto"

"Lo importante es la transferencia de tecnología para desarrollar el trabajo local, con joint ventures y establecer programas de formación y entrenamiento para la industria", precisó Lamacchia al precisar que internacionalmente se estima que "el uso de los servicios y productos locales tiene un efecto multiplicador de 5 por cada empleo que se genera en la industria petrolera".

Para el empresario, la producción de hidrocarburos será "el efecto multiplicador más grande de toda la economía, lo que requiere un marco legal adecuado, incluyendo incentivos a las compañías internacionales para la inversión y la utilización del contenido local con el efecto regulador del Estado".

El proyecto de explorador del CAN100, uno de los 18 adjudicados por el Estado nacional en 2019, ya cuenta con la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental y por el momento con el aval de la justicia federal marplatense para continuar sus preparativos hasta tanto se resuelvan las objeciones de grupos ambientalistas y del propio municipio del Partido de General Pueyrredón.

Con información de Télam