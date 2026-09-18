El mapa de la desocupación: de cuánto fue el desempleo, ciudad por ciudad

El desempleo volvió a aumentar durante el segundo trimestre de 2026 para alcanzar un 7,9% a nivel nacional, una suba de tres décimas respecto al mismo período del año previo, reveló el INDEC en las últimas horas. Pero, más allá de este promedio, el organismo estadístico también reveló cuál fue la desocupación en cada una de las principales ciudades del país.

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En concreto, Gran Rosario registró la tasa de desocupación más alta del territorio nacional con un 11,5%. Le siguieron Gran Córdoba, con 10,5%; Mar del Plata, con 9,9%; Bahía Blanca-Cerri, con 9,7%; Comodoro Rivadavia-Rada Tilly, con 9,2%; y Corrientes, con 9,1%. También se ubicaron por encima del promedio nacional los Partidos del Gran Buenos Aires y Río Gallegos, ambos con 8,8%, Gran La Plata, con 8,7%, y Gran Santa Fe, con 8,6%.

En el otro extremo, Viedma-Carmen de Patagones presentó la menor desocupación, con apenas 0,7%, seguida por Santiago del Estero-La Banda, con 0,9%. Entre los registros más bajos también aparecieron Gran San Luis, con 2,6%; Gran San Juan y Neuquén-Plottier, ambos con 3,2%; Jujuy-Palpalá, con 3,4%; Salta, con 4,3%; La Rioja, con 4,5%; y Formosa, con 4,8%.

Entre otros grandes centros urbanos, la Ciudad de Buenos Aires tuvo una desocupación del 5,6%, mientras que Gran Mendoza alcanzó el 8,1%. Gran Tucumán-Tafí Viejo registró un 5,5%, Gran Resistencia un 7,5%, Posadas un 5,9% y Gran Paraná un 6,7%.

En la Patagonia, además de los extremos registrados en Comodoro Rivadavia-Rada Tilly y Viedma-Carmen de Patagones, Ushuaia-Río Grande mostró una tasa del 8,1%, Rawson-Trelew del 7,7% y Neuquén-Plottier del 3,2%. Para el conjunto de los 31 aglomerados urbanos, la tasa de desocupación fue del 7,9%.

La desocupación del segundo trimestre de 2026 en Argentina, ciudad por ciudad

Bahía Blanca-Cerri: 9,7%

9,7% Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 5,6%

5,6% Gran Catamarca: 6,4%

6,4% Comodoro Rivadavia-Rada Tilly: 9,2%

9,2% Concordia: 6,1%

6,1% Gran Córdoba: 10,5%

10,5% Corrientes: 9,1%

9,1% Formosa: 4,8%

4,8% Jujuy-Palpalá: 3,4%

3,4% Gran La Plata: 8,7%

8,7% La Rioja: 4,5%

4,5% Mar del Plata: 9,9%

9,9% Gran Mendoza: 8,1%

8,1% Neuquén-Plottier: 3,2%

3,2% Gran Paraná: 6,7%

6,7% Gran Buenos Aires (excluyendo CABA): 8,8%

8,8% Posadas: 5,9%

5,9% Rawson-Trelew: 7,7%

7,7% Gran Resistencia: 7,5%

7,5% Río Cuarto: 6,4%

6,4% Río Gallegos: 8,8%

8,8% Gran Rosario: 11,5%

11,5% Salta: 4,3%

4,3% Gran San Juan: 3,2%

3,2% Gran San Luis: 2,6%

2,6% San Nicolás-Villa Constitución: 8,4%

8,4% Gran Santa Fe: 8,6%

8,6% Santa Rosa-Toay: 6,7%

6,7% Santiago del Estero-La Banda: 0,9%

0,9% Gran Tucumán-Tafí Viejo: 5,5%

5,5% Ushuaia-Río Grande: 8,1%

8,1% Viedma-Carmen de Patagones: 0,7%

Hace cuánto busca trabajo la gente desempleada

Por otra parte, en el segundo trimestre de 2026 una parte importante de la desocupación estuvo concentrada entre quienes llevaban períodos prolongados buscando trabajo, precisó la consultora LCG en base a los últimos datos del INDEC.

Del total de la tasa de desempleo relevada de 7,9%, 2,5 puntos porcentuales correspondieron a personas que llevaban más de un año buscando empleo, el segmento de mayor peso dentro del indicador.

A su vez, 2,1 puntos porcentuales correspondieron a personas que buscaban trabajo desde hacía entre uno y tres meses. Entre quienes acumulaban entre tres y seis meses de búsqueda, el aporte fue de 1,2 puntos, mientras que los que llevaban menos de un mes y los que acumulaban entre seis y doce meses representaron 1 punto porcentual cada grupo. En conjunto, los datos muestran que el desempleo de larga duración tuvo una incidencia significativa dentro de la tasa total.