Luz y gas: cómo comprobar si un hogar recibe subsidios y qué datos necesita

Los hogares argentinos pueden consultar por internet si mantienen los subsidios de luz y gas a través de una plataforma oficial del Gobierno nacional. El trámite es gratuito y permite conocer si una vivienda recibe asistencia estatal para reducir el costo de sus facturas de energía.

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La consulta se realiza mediante el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que reemplazó el anterior sistema de segmentación por ingresos y establece nuevos criterios para determinar qué familias pueden acceder al beneficio. Además de verificar si reciben el descuento, los usuarios pueden consultar el estado de una solicitud o pedir una revisión si consideran que cumplen los requisitos y no fueron incluidos.

Cómo saber si tengo subsidios de luz y gas: paso a paso

Para comprobar si un hogar conserva la asistencia estatal en las tarifas de electricidad y gas natural, los usuarios deben ingresar al sitio oficial del Gobierno. El procedimiento es el siguiente:

Ingresar a www.argentina.gob.ar/subsidios. Seleccionar la opción "Consultar si recibís el subsidio". Completar los datos que solicita la plataforma. Revisar el resultado para conocer si el hogar mantiene el beneficio.

El sistema también ofrece otras dos alternativas: "Consultar mi solicitud", para verificar el estado de un trámite, y "Solicitar una revisión", destinada a quienes necesitan que se evalúe nuevamente su situación. La asignación del subsidio depende de la información registrada sobre el hogar y del cumplimiento de los requisitos económicos y patrimoniales.

Cómo acceder a los subsidios

Qué datos se necesitan para solicitar los subsidios de luz y gas

Las personas que deban realizar una nueva inscripción al régimen tienen que contar con información personal y de los servicios de energía del domicilio. Los datos requeridos son:

DNI vigente: último ejemplar del documento de identidad.

CUIL: de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Factura de electricidad: nombre de la distribuidora o cooperativa, número de medidor y número de cliente, cuenta o servicio.

Factura de gas: datos de la empresa prestadora, número de medidor y número de identificación del suministro, según corresponda.

Correo electrónico: una dirección personal que permita recibir comunicaciones relacionadas con el trámite.

La inscripción se realiza online y no tiene costo. Una vez finalizada, la plataforma entrega un código de confirmación que permite realizar el seguimiento de la solicitud desde la página oficial o mediante la aplicación Mi Argentina.

Quiénes deben volver a inscribirse para mantener los subsidios

La implementación del nuevo régimen no significa que todos los usuarios tengan que realizar nuevamente el trámite. Según la información oficial, quienes ya estaban registrados en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no necesitan volver a inscribirse para continuar siendo evaluados dentro del sistema.

Sin embargo, existen grupos que sí deben completar una solicitud. Entre ellos se encuentran las personas que recibían asistencia mediante el antiguo Programa Hogar y todavía no se inscribieron en el nuevo esquema.

También deben realizar el trámite determinados usuarios que contaban con la Tarifa Social de Gas en localidades alcanzadas por las condiciones informadas por el Gobierno. Las nuevas solicitudes se gestionan a través del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que utiliza la información disponible para determinar si corresponde otorgar el beneficio.

Luz y gas: cómo pedir el subsidio

Cuáles son los requisitos para recibir subsidios de luz y gas

El Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados establece criterios relacionados con los ingresos y la situación patrimonial de los integrantes del hogar. Uno de los principales requisitos es que los ingresos netos familiares sean inferiores al equivalente de tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, de acuerdo con los valores publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El sistema también contempla determinadas situaciones particulares, como hogares con integrantes que cuenten con:

Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Certificado de Vivienda Familiar del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

Pensión Vitalicia para Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Estas condiciones se evalúan junto con los demás requisitos del régimen y no garantizan automáticamente la continuidad del subsidio cuando existen criterios de exclusión.

Qué hogares pueden quedar excluidos de los subsidios

Además del nivel de ingresos, el Gobierno considera determinados bienes y activos para identificar hogares que no cumplen las condiciones de acceso.

Entre los criterios patrimoniales de exclusión se encuentran:

Tener tres o más inmuebles.

Poseer un automóvil de hasta tres años de antigüedad, con la excepción prevista para hogares con un integrante que tenga CUD.

Ser titular de una embarcación de lujo.

Poseer una aeronave.

Contar con activos societarios alcanzados por las restricciones del régimen.

La evaluación se realiza sobre el conjunto del hogar y no únicamente sobre la persona que figura como titular de la factura.

Cuánto descuentan los subsidios en las facturas de luz y gas

El esquema de subsidios contempla bonificaciones sobre determinados niveles de consumo de los hogares que cumplen los requisitos. En el caso de la electricidad, se establece un descuento base del 50% durante todo el año sobre el consumo subsidiado.

Para el gas natural por redes, la bonificación del 50% se concentra en los meses de mayor demanda, mientras que no se aplica durante los períodos definidos como de bajo consumo. Además, durante 2026 se implementó una bonificación extraordinaria de carácter transitorio, cuyo alcance disminuye progresivamente hasta desaparecer en diciembre.

Esto significa que el descuento final de cada factura puede variar según el servicio, el consumo registrado y las condiciones previstas por el régimen.

Qué hacer si no aparece el subsidio de luz o gas

Los usuarios que consideran que reúnen las condiciones para acceder al beneficio, pero no figuran como beneficiarios, pueden solicitar una revisión desde la plataforma oficial. Para hacerlo, deben ingresar a argentina.gob.ar/subsidios, seleccionar la opción "Solicitar una revisión" y seguir las instrucciones del sistema.

También pueden utilizar la función "Consultar mi solicitud" para conocer el estado de una inscripción que todavía se encuentra en evaluación.