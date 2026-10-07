¿El lunes 12 de octubre es feriado o día no laborable? Cómo se paga

El lunes 12 de octubre de 2026 es feriado nacional en Argentina por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural y no un día no laborable. La fecha está contemplada entre los feriados nacionales trasladables por la Ley 27.399 y, al coincidir este año con un lunes, genera un fin de semana largo de tres días.

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Para los trabajadores, la clasificación es importante porque determina cómo se liquida la jornada. Si una persona presta tareas durante un feriado nacional, corresponde aplicar el régimen previsto para este tipo de días.

Lunes 12 de octubre: ¿es feriado o día no laborable?

El 12 de octubre se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, fecha destinada a promover la reflexión histórica, el diálogo intercultural y el reconocimiento y respeto hacia los pueblos originarios. La Ley 27.399 incluye al 12 de octubre entre los feriados nacionales trasladables, junto con otras fechas como el 17 de junio, el 17 de agosto y el 20 de noviembre.

En 2026, la fecha coincide directamente con un lunes. Por lo tanto, el descanso se extiende desde el sábado 10 hasta el lunes 12 de octubre.

Cuándo es el próximo feriado

Cómo se paga si trabajo el lunes 12 de octubre

Al tratarse de un feriado nacional, quienes deban trabajar durante la jornada tienen derecho al régimen remunerativo correspondiente a los feriados.

En términos prácticos, si el empleado trabaja el lunes 12 de octubre, corresponde cobrar la remuneración habitual de la jornada más una cantidad igual, lo que comúnmente se conoce como “pago doble”. En cambio, si el trabajador no presta tareas durante el feriado, mantiene el derecho a percibir la remuneración correspondiente de acuerdo con las reglas aplicables a estas jornadas.

Cuál es la diferencia entre feriado y día no laborable

La distinción entre ambas figuras resulta fundamental para los trabajadores. El lunes 12 de octubre es un feriado nacional, por lo que no queda a criterio del empleador tratarlo simplemente como una jornada laboral habitual.

Los días no laborables tienen un régimen diferente y, como regla general, el empleador puede determinar si se trabaja, según la actividad y las normas aplicables. En los feriados nacionales, en cambio, se aplican las reglas previstas para el descanso dominical y, si el empleado presta servicios, corresponde la remuneración adicional.

Cuándo es el próximo feriado en Argentina

Por qué es feriado el 12 de octubre

La jornada recuerda el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, denominación adoptada en reemplazo del antiguo “Día de la Raza”. El cambio buscó resignificar la fecha y promover una mirada orientada a la diversidad cultural, la reflexión histórica y el reconocimiento de los pueblos originarios. De esta manera, el lunes 12 de octubre de 2026 es feriado nacional en Argentina y quienes deban trabajar durante esa jornada tienen derecho al régimen especial de remuneración previsto para los feriados.