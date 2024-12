Tras el recorte de medicamentos del PAMI, la pregunta que descolocó a Caputo sobre jubilados: "No estoy al tanto"

El ministro de Economía, Luis Caputo, se mostró desconcertado este jueves al ser consultado por lo que ocurrirá con los jubilados una vez que se elimine el Impuesto PAIS. Tras el recorte del Gobierno sobre los medicamentos gratuitos del PAMI esta semana, el funcionario pareció desconocer cómo impacta el fin de este tributo en el financiamiento tanto de ese organismo como de la Anses.

Caputo participó este jueves de la cumbre del Mercosur que se realiza en Montevideo, Uruguay. Desde allí, el ministro habló con la prensa y fue inevitable la pregunta sobre la situación de los jubilados.

En ese sentido, un periodista de La Nación Más le consultó al titular del Palacio de Hacienda por lo que ocurrirá con los jubilados una vez que se elimine el impuesto PAIS, el 22 de diciembre próximo. De esa forma, apuntaba a que este tributo implementado por el gobierno de Alberto Fernández a fines de 2019 destina un 28% de lo recaudado al PAMI, y un porcentaje algo mayor a la Anses.

Sin embargo, al ser consultado sobre si, al caer el impuesto PAIS, se "sacaría plata de otro lado" para ambos organismos, Caputo se limitó a responder: "Estos últimos días no estuve al tanto de esto". Luego, aclaró que hablaría del tema con "Mario (Lugones, el ministro de Salud)", y se fue por la tangente al hablar de cómo el impuesto PAIS impacta negativamente en el "costo argentino".

Así, no pudo ofrecer precisiones sobre si el PAMI podrá tener alguna fuente de financiamiento alternativo, luego de que esta obra social realizara un fuerte recorte, esta misma semana, sobre los medicamentos gratuitos para los jubilados.

Además, Caputo afirmó que las cifras oficiales indican que únicamente "un 11%" de los jubilados son pobres. "Hay recursos finitos. Por supuesto que si hubiera más recursos le pagaríamos más a todos", buscó justificar sobre el monto de la jubilación mínima, que es de 329.000 pesos con bono, poco más de un tercio de la canasta básica del jubilado.

El palito de Caputo para Mauricio Macri

Por otra parte, el ministro de Economía no se privó de lanzar una crítica velada contra el expresidente Mauricio Macri, en medio de la tensión entre La Libertad Avanza y el PRO en el Congreso. Al ser consultado por Luis Novaresio sobre si "Milei pudo lograr lo que Macri no", el funcionario respondió que "(la batalla cultural) no se dio con Macri" como sí ahora con el actual mandatario.

Sin embargo, buscó diferenciar a ambos gobiernos al agregar: "Yo no tenía este trabajo con Macri. Era solo encargado de buscar la plata". En ese contexto, reivindicó su tarea actual y dejó de lado la que tenía durante la administración del PRO al señalar que "es claramente mejor este trabajo que salir a buscar plata". "Nada más cómodo que no tener que salir a tomar deuda", dijo quien fuera secretario y luego ministro de Finanzas de Macri entre 2015 y 2018, antes de pasar a ser brevemente presidente del Banco Central.