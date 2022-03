Guzmán defendió acuerdo con FMI y advirtió potencial situación "desestabilizante" si no se aprueba

El ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, aseguró hoy que “la única alternativa que tiene Argentina para hacer frente a los vencimientos" con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es el acuerdo alcanzado con el organismo multilateral y advirtió sobre lo "desestabilizante" que puede ser para el país "no contar con las condiciones" para refinanciar la deuda de 44.500 millones de dólares que contrajo el ex presidente Mauricio Macri.

Guzmán, al participar de un plenario de las comisiones de Presupuesto y de Finanzas con el que comenzó el análisis del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, dijo que “es un principio de solución a un problema muy grave para el desarrollo de la Argentina".

Antes que Guzmán diera los detalles técnicos del proyecto de ley que contiene el entendimiento alcanzado con el organismo multilateral, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, trazó un panorama de corte político sobre los alcances y la necesidad de aprobar dicho entendimiento.

Manzur dijo que el acuerdo "es el mejor posible" y sostuvo que permitirá "consolidar el proceso de inclusión de la economía que se viene manifestando desde 2021", a la vez que pidió "darle toda la celeridad que se pueda" en la Cámara de Diputados para su aprobación.

"Nos encontramos ante una circunstancia: la Argentina no tiene los fondos para hacer frente a los vencimientos de 2022 y 2023. Esta es nuestra responsabilidad: evitar un escenario de default generalizado para la Argentina", afirmó el jefe de Gabinete.

Aseguró también que "lo que se está presentando acá es el mejor acuerdo posible. Por eso, apelo al arte del diálogo, a generar los consensos necesarios y a poner por arriba de las cuestiones sectoriales y políticas partidarias y pensar en lo mejor para nuestro país, para la Argentina".

"Con esta ley, el propósito es que a partir de ahora las decisiones que afecten el futuro de argentinos pasen por la intervención de los representantes del pueblo y de la totalidad de las provincias", enfatizó Manzur.

Guzmán, por su parte, afirmó que el acuerdo con el organismo multilateral "se contrapone a la incertidumbre que no puede redundar en nada mejor que un profundo estrés cambiario y consecuencias negativas inflacionarias y en la actividad económica y el empleo".

Puso énfasis también en afirmar que “en este acuerdo no hay reforma que implique quita de derechos. Ni está prevista ninguna reforma previsional, ni laboral”.

Para el ministro, “el acompañamiento del Congreso va a ser decisivo para actuar de una forma que nos fortalezca como República y cómo Estado-Nación”.

La reunión se inició a las 15 y se podría extender hasta más allá de la medianoche, por la cantidad de oradores anotados que excede a los integrantes de las comisiones de Presupuesto y de Finanzas.

En el primer tramo del encuentro, tras las palabras iniciales de Manzur y Guzmán, el diputado macrista Luciano Laspina dijo que en su fuerza “no vamos a aceptar, menos de un economista, que someta a este Parlamento a tener que autorizarle a usted la política económica del Gobierno”.

Por la Coalición Cívica, el diputado Juan López, dijo que “hay diputados del Frente de Todos que militan el default. Queremos detalles para la sociedad sobre qué es estar en default. A ver si se entiende, porque hoy ustedes no tienen los votos para sacar esta ley”.

En defensa del proyecto, la diputada oficialista Victoria Tolosa Paz, señaló: “Somos profundamente responsables cuando ponemos el debate de cara a todos los representantes del pueblo, porque tamaña deuda excede la responsabilidad del gobierno de Alberto Fernández, excede la responsabilidad del propio ministro de Economía de esta actualidad”.

En un contexto en el que abundaron las chicanas y los contrapuntos, en un marco de cordialidad política en materia discursiva, los principales contrapuntos que tuvo el ministro -al menos en el primer tramo del plenario- fueron con Laspina y Martín Tetaz.

Guzmán confrontó en primer instancia con Laspina que al momento de sus preguntas acusó al ministro de estar "dejando una bomba fiscal al 2024" con un endeudamiento en pesos para financiar el déficit y recurrir al Parlamento para "asociar a la oposición y hacer culpable político al FMI de un ajuste que no pueden evitar".

“Diputado Laspina, me cuesta encontrar una situación en la cual se exhiba tamaña debilidad conceptual como cuando hacen una conversión de deuda en pesos y financiamiento del Banco Central al Tesoro a moneda extranjera y hablan de endeudamiento en dólares”, aseveró Guzmán al referirse a sus debates en el mundo académico, la investigación y hacedores de políticas públicas.

En ese sentido, se preguntó: “¿De qué estamos hablando? Uno se pregunta. Si pesos y dólares fuesen lo mismo, ¿por qué entonces en lugar de permitir la salida de capitales en dólares no se permitía la salida de pesos en Argentina? Hoy tendríamos una situación muy diferente desde el punto de vista de la estabilidad de la balanza de pagos”.

“Permítame responder la pregunta de esto que llama endeudamiento en dólares, que no lo es. Se habló de una deuda acumulada durante el gobierno de Alberto Fernández de 90.000 millones de dólares. ¿Qué hicimos con el endeudamiento en pesos y el financiamiento del Banco Central? Financiamos las políticas públicas que permiten que hoy la Argentina haya crecido 10,3% en 2021”, respondió el ministro.

Guzmán también mantuvo un cruce con el diputado Tetaz sobre la segmentación de tarifas energéticas contenidas en el memorándum con el FMI para el mayor decil de capacidad económica, un punto en el que el legislador le reclamó con insistencia "un número sobre el porcentaje del aumento tarifario que piensa aplicar el Gobierno"

“Como ministro de Economía no tengo la bola de cristal para saber qué va a pasar en el mundo con el precio del GNL”, afirmó Guzmán en referencia a la volatilidad del precio que viene experimentando ese energético en las últimas semanas y que la Argentina deberá afrontar en el pico de demanda invernal.

En ese sentido, el ministro explicó que "lo que se plantea es que se quita el subsidio, por lo tanto el impacto depende del costo de la energía. No nos cuesta dar un número, pero si usted lee el programa verá que se está definiendo la segmentación que se busca ejecutar el día 1 de junio".

"Me hace una pregunta que no es relevante, porque hoy no se hace. Para definir un precio hay que saber cuáles son los costos en el que se define el precio, que incluye esos costos", cuestionó el titular del Palacio de Hacienda.

Con información de Télam