El presidente Javier Milei defendió el rumbo de su gestión y aseguró que las reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo permitirán transformar la dinámica social del país. Durante una disertación enfocada en la desregulación y la actividad productiva, el mandatario sostuvo que las políticas oficiales apuntan a modificar los esquemas tradicionales de asistencia para promover la inserción laboral.

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En ese sentido, Milei argumentó que su administración prioriza la capacitación por sobre la entrega directa de recursos. "Nosotros no les estamos dando el pan gratis. Nosotros no le estamos dando el pescado gratis. Nosotros le estamos enseñando a pescar a la gente", remarcó el jefe de Estado al explicar la orientación de sus medidas.

Desregulaciones y el debate por la Ley Hojarasca

De acuerdo con el planteo del mandatario, este cambio de enfoque "va a sacar a la Argentina de la trampa de la pobreza para ir al equilibrio bueno". Para Javier Milei, la combinación entre incentivos al trabajo y la eliminación de normativas burocráticas resulta indispensable para consolidar un nuevo ciclo económico.

En esa misma línea, el mandatario ponderó las tareas de simplificación estatal y mencionó las iniciativas desarrolladas por Federico en esa materia, al señalar que ya "lleva hechas 18.000 desregulaciones". A su vez, anticipó una ampliación de ese número a partir del tratamiento de nuevos proyectos normativos en el Congreso.

La expectativa de mayor crecimiento económico

Milei precisó que la proyección oficial contempla superar una marca significativa en la supresión de regulaciones: "Cuando salga en el Senado la Ley Hojarasca, vamos a estar pasando las 20.000". Según su análisis, este paquete de modificaciones permitirá dinamizar el funcionamiento de distintos sectores productivos.

Por último, el presidente definió a la agenda desreguladora como "una máquina de generar rendimientos crecientes" y concluyó que, a partir de la implementación de estas reformas, "se va a generar todavía más crecimiento económico".