Hidrovía: proponen fiscalizar puertos privados para combatir el contrabando

El tráfico de granos es un hecho, al igual que la subvaluación de las exportaciones. La fiscalización se complejiza cuando la mayor parte del comercio opera desde puertos privados. Para combatir el contrabando y los delitos económicos complejos, no sólo de oleaginosas y cereales sino de todas las embarcaciones, la Unidad de Información Financiera propuso colaborar en la planificación estratégica, económica y ambiental.

Una de las ideas de la UIF consiste en centralizar y relevar la información acerca de los puertos públicos y privados habilitados, las embarcaciones en operaciones y las zonas de producción, procesamiento, transporte y embarque. Ello, con el propósito de obtener datos permanentes a ser compartidos por el organismo de inteligencia, la AFIP, los ministerios de Seguridad, Transporte y Agricultura, Prefectura y otras entidades.

Para garantizar la transparencia en la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, sugirió controlar de manera integral las áreas física y territorial, relevar las obras e infraestructura portuaria y coordinar las tareas del órgano de contralor con las de las autoridades provinciales y municipales. La concesión que vence y no puede prorrogarse fue otorgada durante el menemismo y cuenta con un contrato que no le permite al Estado conocer los detalles de las operaciones. “Ni siquiera sabemos si la empresa está ganando plata y mucho menos cuánto porque no tenemos acceso a sus balances. Es increíble que se haya firmado un contrato así”, explicó a El Destape un funcionario que participa de la comisión.

La tercera propuesta incluye un análisis de los procesos de afectación ambiental: los movimientos no informados y desertificación de suelos en áreas de producción; el desvío de aguas no autorizadas; el control de contaminación de napas y acuíferos; el control de contrabando de especies nativas; la intervención de áreas protegidas; el control de habilitaciones de explotación mineras en la cuenca Paraná-Paraguay y la modificación de escorrentía por obras de infraestructura y/o conjuntos inmobiliarios.

En su conjunto, si son avalados, estos proyectos permitirán identificar, monitorear y mitigar los riesgos del lavado de activos en la Hidrovía Paraná-Paraguay. Esta constituye una de las vías de transporte más elegidas para el comercio internacional de granos y materias primas, pero también por la industria automotriz, metalúrgica y para el traslado de combustibles.

Además del comercio legal, la UIF tiene identificado al corredor litoral como una histórica ruta para el contrabando, la evasión tributaria, trata de personas, narcotráfico y contrabando de armas. Por su importancia estratégica y dado que conecta al país con Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil, el organismo procura aprovechar esta comisión para prevenir el lavado de activos y los delitos económicos complejos en la hidrovía.

Por caso, la exportación de soja en Argentina se concentra en sólo ocho gigantes, en su mayoría con puertos propios, que armaron una red de offshores para minimizar el pago de impuestos y poder transferir dinero al exterior por fuera de la lupa de la AFIP. En los últimos 17 años, las cerealeras subfacturaron ventas al exterior por al menos U$S 11.000 millones, publicó El Destape recientemente.

Las multinacionales contratan a los grandes estudios contables y de abogados para que aprovechen al máximo su estructura internacional para eludir impuestos. Los “precios de transferencia” constituyen la herramienta predilecta por estas sociedades para este fin. Se trata de operar bienes, servicios, préstamos, entre sociedades vinculadas o relacionadas de un mismo grupo y desviar recursos vía el pacto de precios menores a los de mercado en las exportaciones (y mayores en las importaciones). Esto les beneficia con el pago de menos impuestos de los que les corresponden y la fuga de esos recursos. Las transacciones acostumbran cerrarse con filiales en guaridas fiscales que triangulan la mercadería.