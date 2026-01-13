Las jubilaciones aumentarán 2,8% en febrero: la mínima será menor a $ 360.000

Tras la difusión del índice de inflación de diciembre, quedó definido el aumento que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará a jubilaciones, pensiones y asignaciones a partir de febrero de 2026. Conforme a la fórmula de movilidad vigente, ajustada por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), los haberes registrarán una suba del 2,8%, acorde al movimiento del costo de vida.

Este nuevo ajuste se suma a los incrementos del 1,9% otorgado en octubre, del 2,1% en noviembre, del 2,3% de diciembre y del 2,5% en enero bajo el esquema de actualización mensual establecido por el Decreto 274/2024, que reemplazó al mecanismo trimestral anterior. Respecto al mes previo, el incremento para el haber mínimo será de $ 9.780,38, menos que un kilo de queso cremoso ($ 11.526,22), según las estimaciones del Indec.

Aumento jubilaciones febrero 2026: a cuánto se va la mínima

Con la actualización, la jubilación mínima pasará a ubicarse en $ 359.079,69. Si el Gobierno confirma además el bono extraordinario de $ 70.000, el ingreso total ascendería a $ 429.079,69.

El aumento del 2,8% también impactará sobre las pensiones no contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las distintas asignaciones administradas por la ANSES. La PUAM quedará en $ 287.268,02, mientras que las pensiones no contributivas por invalidez o vejez se actualizarán a $ 251.369,68. Con el bono, estos montos podrían elevarse a $ 357.268,02 y $ 321.369,68, respectivamente. En tanto, las madres de siete hijos que acceden a la pensión correspondiente percibirán el mismo monto que la jubilación mínima.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) se incrementará a $ 129.044,40, y para los casos de AUH con discapacidad el valor será de $ 420.140,98. La Asignación por Embarazo, por su parte, subirá a $ 121.771,04, de los cuales el 80% se paga mensualmente y el 20% restante se libera una vez presentada la libreta anual.

Cuáles son los montos previstos para febrero 2026