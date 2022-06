La cobertura social se triplicó en pandemia

Fue la inversión pública que más aumentó en relación al mismo período de la alianza Cambiemos, seguida por los subsidios económicos. Salarios públicos y jubilaciones, descendieron al compararlas con las del período macrista.

La creación de los programas Potenciar Trabajo y Tarjeta Alimentar, junto al crecimiento en el número de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y el Progresar para estudiantes, llevaron a que durante el primer cuatrimestre el actual gobierno más que triplique las erogaciones en cobertura social en relación al mismo período de 2019 de la alianza Cambiemos, un elemento que se repite también en el caso de los subsidios a las tarifas públicas, que en un 85 por ciento se destinan a subsidiar el servicio eléctrico.



Esta realidad, contrasta sin embargo con la disminución real, en el primer cuatrimestre y antes de los bonos por un total de 18.000 pesos para cerca de cinco millones de jubilados, en las erogaciones previsionales, así como también con la caída en el gasto efectuado en los empleados públicos.

En cifras, el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), integrado por economistas ligados a la Universidad Nacional de Rosario (UNR), sostiene en su último informe que en el primer cuatrimestre el gobierno erogó 307 mil millones de pesos en programas sociales, un 230 por ciento por ciento más que en el primer cuatrimestre del gobierno de Cambiemos en 2019, cuando el monto destinado a los programas sociales fueron 93.000 millones de pesos constantes, es decir a valor actual.



Así y todo la inversión social, contradiciendo el discurso del anterior gobierno, había sido ascendente durante su gestión, pues había subido de 60.000 millones de pesos en 2017 a 77.000 millones en 2018, para llegar a su pico en 2019. Como no podía ser de otra forma, la pandemia significó un salto en este rubro, que llegó a 366.000 millones en el primer cuatrimestre de 2020, tras lo cual descendió a 254.000 millones en el primer cuatrimestre de 2021, y, en el contexto de alta inflación y guerra, volvió a acrecentarse en el primer cuatrimestre de este año.





El otro elemento que experimentó una fuerte suba de las erogaciones públicas, fueron los subsidios a las tarifas, exhibiéndose aquí tanto el fuerte aumento de la energía importada en el actual contexto bélico, como las dificultades para llevar adelante la “sintonía fina” o segmentación de usuarios que ni el gobierno kirchnerista ni el macrista pudo efectuar. Aquí, el aumento real fue de un 210 por ciento pues los 472.000 millones de pesos gastados en el primer cuatrimestre, superaron ampliamente los 152.000 millones a valor actual del macrismo. Resulta interesante, en este sentido, que los tarifazos sin segmentación de entre el 1.300 y 2.000 por ciento para el gas y 3.700 por ciento de la electricidad llevaron a una situación social que derivó en el que el macrismo incumpla su promesa de reducir gradualmente subsidios y, con lo que el congelamiento tarifario de 2019, llevó a prácticamente duplicar los 79.000 millones de pesos a valor actual erogados en el primer cuatrimestre de 2018. Pero en cualquier caso, la cifra de 2019 fue menor a la de todos los años del Frente de Todos, pues los mismos aumentaron a 261.000 millones de pesos en el primer cuatrimestre de 2020, para pasar a 277.000 millones en el mismo lapso de 2021, y saltar a 472.000 millones en el primer cuatrimestre de este año.



https://www.eldestapeweb.com/economia/jubilaciones/el-gasto-en-jubilaciones-y-salarios-publicos-aun-por-debajo-de-la-era-macri-20224150520

Jubilaciones en el péndulo y reducción de salarios públicos

Las erogaciones previsionales por 1.544 miles de millones de pesos en abril de este año, llevaban a que para el primer cuatrimestrede este año el gobierno no lograse alcanzar ni siquiera el piso en el que dejó las jubilaciones la alianza Cambiemos, pero los bonos por un total de 18.000 pesos para los jubilados que reciben hasta dos jubilaciones mínimas, ya cambiaron esta ecuación. Hasta abril, el Frente de Todos solo había superado los registros del macrismo solo en sus inicios de 2020, luego de interrumpir la fórmula de actualización jubilatoria de la alianza Cambiemos y otorgar bonos para compensar parte de la pérdida que había significado la ley previsional impulsada por este partido, cuyo ajuste en las jubilaciones redujo las partidas previsiones de 1.826 miles de millones de pesos en el primer cuatriemstre de 2018 a 1.575 miles de millones en el mismo lapso de 2019. Tras la asunción del actual gobierno, estas erogaciones subieron a 1.594 miles de millones de pesos en el primer cuatrimestre de 2020, para bajar a 1.468 miles de millones de pesos en el mismo lapso de 2021, y subir levemente en el primer cuatrimestre de este año.



Diferente es el caso del gasto en salarios públicos, pues pese a las críticas de la oposición sobre el gasto en este sector, el actual gobierno redujo las partidas que destinaba macrismo. Así, de los 529.000 millones de pesos que gastó el macrismo en el primer cuatrimestre de 2019, el monto se redujo a para el mismo lapso de 2020 a 518.000 millones, para volver a reducirse en el primer cuatrimestre del año pasado a 468.000 millones e incrementarse en el mismo lapso de este año a 519.000 millones, una cifra que aún no alcanza la del último año del macrismo, que fue además la más baja de todo su gobierno. El crecimiento en relación a 2021, no obstante, resulta inédito por ser en el marco de un programa con el FMI.