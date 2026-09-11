Jubilaciones, AUH y asignaciones: cuánto subirán en octubre tras la inflación

Las jubilaciones, pensiones, la AUH y el resto de las prestaciones de ANSES tendrán un incremento del 1,7% en octubre de 2026, de acuerdo con la inflación registrada en agosto y difundida este jueves por el INDEC.

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Con esta actualización, el haber mínimo pasará a ser de $ 435.919,96 durante el décimo mes del año. Este monto no contempla el bono de $ 70.000 que el Gobierno anticipó para los jubilados que perciben los haberes más bajos. Si se incorpora ese refuerzo, la jubilación mínima alcanzaría los $ 505.919,96.

La actualización de los haberes previsionales y de las asignaciones de ANSES se realiza bajo la fórmula de movilidad establecida mediante el DNU 274/24, que determina ajustes mensuales en función de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Este mecanismo también alcanza a distintas prestaciones sociales. Por ese motivo, tanto la Asignación Universal por Hijo (AUH) como la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) subirán a $ 156.649,53 en octubre.

Jubilaciones y pensiones de ANSES: cuánto se cobrará en octubre

Desde marzo de 2024, los haberes previsionales se actualizan tomando como referencia el último dato disponible del IPC, de acuerdo con el esquema establecido por la nueva fórmula de movilidad.

Con el aumento del 1,7% correspondiente a octubre, los principales haberes quedarán de la siguiente manera, sin incluir el bono:

Jubilación mínima: $ 435.919,96.

Jubilación máxima: $ 2.933.328,56.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 348.735,97.

Pensiones No Contributivas (PNC): $ 305.143,98.

Prestación Básica Universal (PBU): $ 199.413,48.

El refuerzo destinado a jubilados y pensionados que cobran hasta una jubilación mínima suele definirse en los días anteriores al comienzo del calendario mensual de pagos.

Ese bono lleva dos años congelado en un máximo de $ 70.000 por mes.

AUH y otras asignaciones de ANSES: cuánto cobrarán desde octubre

La actualización del 1,7%, correspondiente a la inflación de agosto informada por el INDEC, también impactará sobre las asignaciones familiares y universales.

De esta manera, desde octubre de 2026 los principales montos serán:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $ 156.649,53.

Asignación Universal por Embarazo (AUE): $ 156.649,53.

Asignación por Hijo del sistema SUAF: $ 78.334,43 para el primer escalón de ingresos.

La fórmula vigente establece que los aumentos de jubilaciones, pensiones y asignaciones se aplican mensualmente tomando como referencia la variación del IPC de dos meses atrás.