Paso a paso: cómo hacer para que te reintegren hasta 80.000 pesos con la devolución del IVA y Cuenta DNI

Cuánto se puede ahorrar en los diferentes rubros si se aprovecha al máximo cada beneficio.

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, anunció que el IVA sobre los productos de la Canasta Básica se devolverá a las 48 horas de realizada la compra con un tope de hasta $ 18.800 a lo largo del mes, al presentar nuevas medidas para recuperar ingresos de los trabajadores. Si una persona aprovecha los beneficios de Cuenta DNI, se pueden ahorrar hasta casi $ 80.000 por mes.

El beneficio del IVA regirá a partir del lunes hasta el 31 de diciembre, e incluye todas las marcas de los productos que componen la canasta básica. Se podrá obtener el beneficio a partir de la compra con tarjeta de débito de todos los comercios del país que cobren con posnet.

Para el beneficiario no será necesario realizar ningún trámite porque se habilita de manera automática en todos los comercios, supermercados y minimercados, verdulerías, carnicerías, fruterías, que venden este tipo de productos. Se debe pagar con débito, pero no desde fondos acumulados en apps, como Mercad Pago, por ejemplo. No es excluyente de promociones bancarias y se aplica por tarjeta de débito, no por grupo familiar. Es decir, si en un hogar hay dos adultos que poseen cada uno la tarjeta de débito, el ahorro mensual puede llegar a los $ 37.600.

Quiénes pueden acceder al beneficio de la devolución del IVA del 21%

Son los nueve millones de trabajadores que ganan menos de 6 salarios mínimos, 2,7 millones de monotributistas, 440 mil empleados y empleadas de casas particulares, siete millones de jubilados y 2,5 millones de madres que cobran la AUH.

Cuenta DNI: una persona puede ahorrar 60 mil pesos pagando con la billetera digital

El ahorro con la billetera digital de Banco Provincia creció 11 mil pesos en septiembre gracias a la promo especial por el aniversario de la entidad y los nuevos topes de descuento en carnes, verduras, comercios de barrio y ferias y mercados.

Las promociones de Cuenta DNI en septiembre

Especial cumpleaños Banco Provincia: 40% de descuento en comercios adheridos del 11 al 15 de septiembre, con tope de $ 3.000 por vigencia y por persona.

Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento en comercios adheridos los sábados y domingos, con nuevo tope de $ 4.500 pesos por semana y persona. Como en septiembre hay cinco fines de semana, el ahorro mensual en este rubro puede llegar a $22.500.

Verdulerías y fruterías: 40% de descuento los sábados y domingos, con tope de reintegro de $2.500 por persona por semana. Al igual que en carnes, en este rubro también el tope se puede multiplicar por cinco. De manera que el ahorro mensual puede llegar a $12.500.

Comercios de barrio: 30% de descuento con tope de $ 2.500 los días miércoles y jueves, excepto el 13 y el 14 de septiembre, porque esa semana se aplica el beneficio especial por el cumpleaños del Banco. En total, el ahorro mensual en este rubro alcanza los $ 7.500.

Ferias, mercados, eventos y entidades educativas: 40% de descuento en compras realizadas en negocios que operen a través de la app Cuenta DNI Comercios, con tope unificado de $2.500 por semana y persona. Si se utiliza el beneficio desde el primer día de mes, que es un viernes, el tope semanal se puede utilizar hasta cinco veces, de esta manera el ahorro mensual puede llegar a $12.500.

Supermercados: 20% de descuento los días lunes 18 y martes 19, con tope de $ 2.000 por acción y por persona.

Con todos estos descuentos, una persona puede ahorrar $ 60.000 en el mes. La cifra se alcanza con: $ 22.500 de carnicerías, granjas y pescaderías; $ 12.500 de verdulerías y fruterías; $ 10.500 de compras en comercios de barrio, a partir de la promo semanal más el beneficio especial por aniversario del Banco; $ 12.500 en ferias y mercados y $ 2.000 en supermercados.