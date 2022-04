Prevén inversiones por US$ 25.000 millones en minería durante los próximos dos años

El subsecretario de Minería del Ministerio de Desarrollo Productivo, Andrés Vera, estimó que las inversiones en el sector, de concretarse, totalizarían los US$ 25.000 millones durante 2022 y 2023 mientras que las exportaciones podrían cuadriplicarse para el 2030, y anticipó que el Gobierno está trabajando en nuevas medidas para otorgar "previsibilidad".

"Tenemos identificadas inversiones que podrían concretarse por US$ 25.000 millones para 2022 y 2023 en litio, cobre, oro, plata o proyectos polimetálicos, y el número puede llegar a US$ 33.000 millones con proyectos que hoy están en regiones sin licencia social o marco legal", estimó Vera en una entrevista concedida al diario Ámbito Financiero.

Del mismo modo, el funcionario proyectó que, en un "escenario de mínima", las exportaciones que en 2021 fueron de US$ 3.200 millones pueden cuadriplicarse y totalizar US$ 12.000 millones en 2030, convirtiéndose así la minería en "uno de los principales complejos exportadores" y en una "solución para la macroeconomía" al generar divisas.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"En países con potencial geológico similar exportaron US$ 57.000 millones, en el caso de Chile o US$ 40.000 millones en Perú, así que dentro del sector exportador la minería es una de las más tiene para crecer", aseveró el funcionario quien sostuvo que, pese a que el oro y la plata son actualmente las principales exportaciones, "se apunta" a que crezcan otros como el litio "que hoy exporta US$ 200 millones y podría llegar a US$ 800 millones".

De acuerdo con Vera, existen múltiples factores que explican el crecimiento del sector en el país, entre ellos, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que ofició de "condición necesaria" al otorgar financiamiento a las inversiones.

Del mismo modo, consideró que el contexto internacional "es muy favorable porque los precios vuelan y por la demanda que implicará la transición energética", tendencia que, según el subsecretario, "se va a mantener".

Respecto de las acciones realizadas desde el Estado, el funcionario destacó la habilitación del 20% de las divisas obtenidas en las exportaciones a través de la creación del Régimen de Fomento de Inversión para las Exportaciones.

Asimismo, anticipó que el Gobierno está trabajando en nuevas iniciativas para otorgarle más "previsibilidad" al sector, y que "en el corto plazo" habrán novedades al respecto.

"Los temas están relacionados con la estabilidad fiscal y la devolución de IVA, y con el Ministerio de Economía se trabaja en propuestas sobre derechos de exportación, para establecer cómo van a ser a futuro, que es una de las demandas de las empresas", puntualizó Vera.

Por último, destacó la puesta en marcha en febrero del Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en la Argentina (Siacam) cuyo sitio web se lanzará "en el corto plazo" y la Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad (Memac) con exposiciones abiertas de especialistas a la comunidad.

"Estas iniciativas son parte de la búsqueda de construir licencia y consenso social, y sabemos que la transparencia es una demanda de la ciudadanía", recalcó.

Con información de Télam