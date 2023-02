Vista anunció que planea invertir 600 millones de dólares en 2023

Vista informó hoy a los mercados una actualización de sus proyecciones 2023 en las que planea invertir US$600 millones, reducir el lifting cost un 27%, aumentar su producción total un 13% y disminuir emisiones de GEI en un 47%.

El anunció se realizó en la presentación de resultados anuales y del cuarto trimestre de 2022, la cual fue encabezada por el presidente y CEO de la compañía, Miguel Galuccio.

En la oportunidad, el dato destacado fue la actualización de las cifras de inversión para 2023 que alcanzará los US$600 millones que se enfocarán en sus operaciones en la formación no convencional de Vaca Muerta.

La compañía anunció ayer que cerró un acuerdo con la firma Aconcagua Energía para la operación de sus activos convencionales de la cuenca neuquina, con lo que pasará a enfocarse de manera exclusiva en el desarrollo de shale oil.

Vista estimó que la operación, incluyendo el pago en efectivo, la producción retenida y el valor de otros acuerdos comerciales asociados, será por un total aproximado de US$ 400 millones.

En cuanto a los resultados de 2022, se destacó que las reservas probadas totales al 31 de diciembre alcanzaron 251,6 millones de barriles de petróleo equivalente (MMboe), un incremento de 39% comparado con 181,6 MMboe al 31 de diciembre de 2021.

El incremento fue impulsado principalmente por el desempeño en las áreas que opera la compañía en Bajada del Palo Oeste y Aguada Federal.

La producción total de 2022 fue 25% mayor a la de 2021, y las exportaciones de 6,567 MMboe representaron el 44% del volumen vendido, con un incremento interanual de 115%.

Los ingresos totales durante 2022 fueron de US$ 1.143 millones, un aumento del 75% comparado con US$ 652 millones de 2021, en tanto que los ingresos por exportaciones durante 2022 fueron de US$ 574 millones, un 216% mayor que durante 2021.

El EBITDA ajustado para 2022 fue de US$ 764 millones, resultando en un margen de EBITDA ajustado de 67%. Este valor representa un aumento del 101% comparado con el EBITDA ajustado de US$ 380 millones durante 2021, impulsado por el aumento en los ingresos totales frente al menor costo operativo por boe.

Con información de Télam