Crece el crédito al sector privado no financiero por tercer mes consecutivo

Los préstamos en pesos al sector privado no financiero crecieron en términos reales por tercer mes consecutivo en octubre, con la mayor suba desde inicios de 2020, y la liquidez bancaria en moneda extranjera se ubicó por encima del 80% de los depósitos, manteniéndose en niveles récord, según el Informe Monetario Mensual del Banco Central (BCRA) difundido hoy.

De esta forma, el crédito en pesos al sector privado no financiero se ubica en uno de los “mayores registros de los últimos 15 años”, impulsado principalmente por las líneas comerciales con alzas tanto en las pymes como en las grandes empresas y, en menor medida, por los créditos personales y prendarios.

Las líneas de financiamiento para la Inversión Productiva (LFIP) a Mipymes mostraron el mayor dinamismo con préstamos acumulados desde su implementación, y con un aumento mensual de los préstamos otorgados de 13% en noviembre.

En tanto, entre los préstamos más asociados al consumo, la financiación con tarjeta de crédito habría exhibido una ligera contracción mensual, según el informe del BCRA.

En cuanto a los instrumentos de ahorro en pesos, se registró una menor demanda de instrumentos a plazo fijo, especialmente en los depósitos de menor estrato de monto, con la demanda concentrándose en aquellos de menor plazo.

Respecto de esto ultimo, las inversiones con opción de cancelación anticipada presentaron un sostenido aumento desde mediados de octubre, tanto en el segmento de pesos como de instrumentos ajustables por CER

Los medios de pago registraron un nuevo aumento en noviembre motorizado por los aumentos salariales acordados en paritarias por varios gremios de amplio alcance, así como el pago por la Anses del complemento mensual para el Salario Familiar entre fines de octubre y principios de noviembre.

Pese a ello, los depósitos a plazo a precios constantes persisten en niveles máximos de los últimos 15 años.

Por su parte la liquidez bancaria en moneda extranjera, al ubicarse por encima del 80% de los depósitos, sigue “manteniéndose en niveles récord”, lo cual, afirma el BCRA, “permitió a las entidades financieras el retiro de depósitos sin inconvenientes".

Por su parte, las Reservas internacionales finalizaron noviembre con un saldo de US$ 41.530 millones, reflejando una caída de US$ 1.288 en comparación con fines de octubre, explicada por las ventas de divisas al sector privado, la disminución de la posición de efectivo mínimo y los pagos a organismos internacionales, incluyendo un pago de intereses al Fondo Monetario Internacional (FMI) por aproximadamente US$ 400 millones

Finalmente, la Base Monetaria exhibió un aumento nominal mensual de 4,6% ubicándose en $ 4.148 billones, que se explicó fundamentalmente por las operaciones del sector público.

Con información de Télam