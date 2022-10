Tarifas de luz: el Gobierno confirmó que se posterga para octubre el aumento

La secretaria de Energía, Flavia Royón, anunció qué segmento de usuarios comenzarán a pagar la electricidad sin subsidios luego de posponerse la suba de septiembre.

La secretaria de Energía, Flavia Royón, confirmó este martes que los aumentos en las tarifas de luz que iban a entrar en vigencia en septiembre debido a la quita de subsidios finalmente comenzarán a contabilizarse a partir de octubre. Específicamente, los aumentos que se pospusieron son los que iban a afectar a los usuarios de altos ingresos (nivel 1) y a quienes por cualquier motivo no se registraron en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), mayoritariamente de bajos recursos. Estos grupos comenzarán a pagar sus facturas con aumentos a partir de noviembre.

"Para comercios la segmentación comenzó el primero de septiembre. Lo que se postergó para el primero de octubre es el retiro de subsidios para aquellos que no estaban inscriptos en los N1, el resto sigue igual", dijo Royón a la agencia de noticias NA. "Lo único que se modificó es N1 y aquel que no estaba inscripto. A quienes se iba a retirar el subsidio el primero de septiembre se le retirará el primero de octubre", aclaró la titular de Energía. Además, recordó que a los usuarios que se inscribieron como pertenecientes al segmentos de bajos ingresos (N2) no se les retirará el subsidio, tal como siempre estuvo previsto.

"Comerciales a partir del 1 de septiembre. Sólo lo que es N1 y los no inscriptos (no tuvieron aumento en septiembre) porque hubo demora con la base de datos y los cruces de las provincias y muchas provincias nos solicitaron un tiempo más para salir a buscar a aquellos que no estaban inscriptos que ellos los tienen ubicados como de bajos recursos. Nos pidieron más tiempo y se lo dimos y para organizar se decidió pasar al 1 de octubre", desarrolló Royón.

Cómo será la quita de subsidios a la luz

La semana pasada, la Secretaría de Energía ya había aclarado que los usuarios que no se han inscripto en los registros de subsidios para los servicios de luz y gas pasarán a recibir el mismo tratamiento de quienes se han identificado como pertenecientes al Nivel 1, de mayores ingresos, y por lo tanto sus consumos no serán subsidiados.

La disposición, reglamentada a través de la Resolución 661/2022 del Boletín Oficial, ordena que quienes no se han identificado como beneficiarios de Nivel 2 o Nivel 3 en los padrones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) o del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), deberán recibir el mismo tratamiento correspondiente a los usuarios de mayores ingresos (Nivel 1).

De acuerdo con los considerados de la normativa, diversos entes reguladores han pedido la aclaratoria respecto de qué tratamiento debe otorgarse a los usuarios de energía eléctrica y gas que no se encuentran informados en los niveles 2 y 3, lo cual derivó en la resolución de la semana pasada. La quita total de subsidios para los usuarios del Nivel 1 será escalonada durante los próximos tres bimestres y pagaran la tarifa plena desde principios del año próximo.

Quienes sean beneficiarios de la Tarifa Social o de programas provinciales equivalentes, y no se han inscripto en los formularios de segmentación no perderán los subsidios ya que Energía los incorporó provisoriamente al Nivel 2 –de menores ingresos- a principios de este mes.

El Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) continúa abierto para quienes no se han inscripto y para introducir cambios en los ingresos o en el uso del servicio (mudanzas, cambio de titularidad, reducción del patrimonio) en el caso de que generen un cambio de nivel de segmentación.