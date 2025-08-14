Changuito Federal: mapa de los aumentos de la canasta alimenticia por provincia

Un relevamiento privado describe la evolución de una compra mensual típica de alimentos y bebidas en el supermercado de una familia de clase media, compuesta por dos adultos y dos menores. Las regiones donde más subió el costo del changuito de supermercado fueron Jujuy (3,9%), Catamarca (2,5%) y Corrientes (2,5%). Por otro lado, los menores incrementos se dieron en Misiones (1%) y Santa Cruz (0,7%), según la consultora Analytica.

El informe compara productos de la misma marca y cantidad por empaque. El changuito más costoso se encuentra en Santa Cruz ($769.319), seguido por otras provincias patagónicas como Chubut ($759.467), Tierra del Fuego ($751.937) y Río Negro ($742.188).

Las provincias con la compra más económica son Formosa ($693.746), Chaco ($693.219) y Misiones ($691.579). Comparando los valores absolutos al 27 de junio, los mayores aumentos se dieron en Catamarca ($34.000), Corrientes ($29.927), Jujuy (+$28.213) y La Rioja (+$23.139).

Por otro lado, las provincias con menores aumentos fueron las patagónicas Tierra del Fuego ($8.631), Neuquén ($6.422), Río Negro ($5.404) y Santa Cruz ($4.997).

Los productos con mayores subas

Uno de los productos que registró mayores aumentos en casi todas las provincias fue el pan lactal, por encima del 5%. Únicamente fue más moderado en Catamarca (2,5%), La Rioja (2,5%) y Jujuy (2,9%).

Se destaca también el aumento en el precio del azúcar, con subas entre el 3% y 5% en casi todas las provincias a excepción de Córdoba (1,3%), San Luis (1,6%), Santiago del Estero (1,9%), Tucumán (2,3%), San Juan (7,6%) y Misiones (7,6%).

"Otro aumento generalizado se dio en el café instantáneo, con aumentos entre el 2% y 3% en la mayoría de las provincias, mientras que se registró una menor suba en algunas patagónicas como Chubut (0,6%), Santa Cruz (0,3%) y Tierra del Fuego (0,3%)", señala el informe de la consultora.

La misma tendencia se produjo en las supremas de pollo empaquetadas, que tuvieron incrementos de entre el 3% y 5% en casi todas las provincias, a excepción de Chubut (1,5%), Neuquén (1%), Río Negro (1,3%), Santa Cruz (+0,8%) y Tierra del Fuego (1,6%).

Por el contrario, la lata de choclo presentó reducciones de precio en la mayoría de las provincias, siendo los casos más extremos en Chaco (5,5%), San Juan (4,3%) y Formosa (3,4%). "A su vez, se dio una reducción de precios en el dulce de leche, con las mayores bajas en CABA (4,5%), Chaco (4,4%), Conurbano (4,2%) y La Pampa (4,2%)", agrega el informe de Analytica. En las provincias que aumentó lo hizo levemente como en Córdoba (0,3%), Interior de Buenos Aires (0,2%), San Luis (0,8%), Santiago (0,8%) y Tucumán (0,7%).