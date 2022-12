Noviembre marcó un superávit comercial de casi US$ 1.400 millones

El intercambio comercial cerró noviembre con un saldo positivo de US$ 1.399 millones, informó el Indec. En lo que va del año, el resultado parcial de la balanza comercial es positivo por US$ 5.800 millones. Desde octubre de 2020 que no se registraba una caída interanual en las importaciones.

Durante noviembre, las exportaciones alcanzaron US$ 7.089 millones y las importaciones, US$ 5.750 millones. Estas cifras determinaron que el intercambio comercial (exportaciones más importaciones) registrara un incremento de 7,4% en relación con igual período de 2021 y alcanzó un monto de 12.839 millones de dólares.

Las exportaciones aumentaron 14,5% respecto a igual mes de 2021 (898 millones de dólares) debido a un incremento de 10,5% en los precios y de 3,5% en las cantidades. Sin embargo, en términos desestacionalizados, las exportaciones descendieron 3,6%, y la tendencia-ciclo 0,4% con relación a octubre.

Todos los rubros registraron variaciones positivas: manufacturas de origen agropecuario (MOA), 18,9%; productos primarios (PP), 14,8%; manufacturas de origen industrial (MOI), 11,8%; y combustibles y energía (CyE), 3,9%.

Al mismo tiempo, las importaciones disminuyeron 0,3% respecto a noviembre de 2021 (-17 millones de dólares), debido a un descenso de 1,1% en los precios ya que las cantidades aumentaron 0,8%. Un dato a destacar es que desde octubre de 2020 que no se registraba una caída interanual en las importaciones.

En términos desestacionalizados, las compras al exterior no mostraron variación alguna, mientras que la tendencia-ciclo reflejó un descenso de 2,9% con relación a octubre. En detalle, disminuyeron 51,9% las compras de resto, fundamentalmente por la menor compra de bienes despachados mediante servicios postales (couriers).

Los bienes intermedios (BI) cayeron, 11,4%; combustibles y lubricantes (CyL), 9,2%; y bienes de consumo (BC), 1,2%. Por otra parte, se incrementaron las importaciones de vehículos automotores de pasajeros (VA), 20,0%; piezas y accesorios para bienes de capital (PyA), 17,1%; y bienes de capital (BK), 12,0%.

Qué pasó con los socios claves

El intercambio comercial con China registró un saldo negativo de 601 millones de dólares. Las exportaciones sumaron 861 millones de dólares, con una suba interanual de 183,2% (557 millones de dólares). El 57,4% de los despachos se concentró en porotos de soja, excluidos para siembra.

Al mismo tiempo, el intercambio con el Mercosur registró un saldo positivo de 135 millones de dólares. Las exportaciones alcanzaron 1.402 millones de dólares; fueron 5,5% inferiores a las de igual mes del año anterior (-81 millones de dólares), debido principalmente a una disminución en las ventas de CyE y de PP. El 81,6% del total tuvo como destino a Brasil; 10,8% a Uruguay; 6,4% a Paraguay; y 1,2% a Venezuela.

Por otra parte, el comercio con la Unión Europea fue superavitario en 170 millones de dólares. Las exportaciones totalizaron 1.059 millones de dólares, con un aumento interanual de 55,5% (378 millones de dólares). De un total de 27 países, los 10 que registraron más exportaciones concentraron el 94,6% de las ventas al bloque: Países Bajos (incluye el puerto de Rotterdam, tránsito hacia otros países), España, Polonia, Alemania, Bélgica, Italia, Irlanda, Dinamarca, Letonia y Portugal, en ese orden.