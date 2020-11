La balanza comercial tuvo un superávit mayor a U$S 600 millones

De acuerdo al último informe del Indec, la balanza comercial registró un superávit superior a los U$S 600 millones. Sin embargo, el intercambio comercial (exportaciones más importaciones) disminuyó 13,9%, en relación con igual período del año anterior, y alcanzó un valor de U$S 8.620 millones. En octubre, las exportaciones alcanzaron U$S 4.616 millones y las importaciones sumaron U$S 4.004 millones. De esta manera, la balanza comercial registró un superávit de U$S 612 millones.

Las exportaciones disminuyeron 21,6% respecto a igual mes de 2019 (-1.273 millones de dólares). Las cantidades cayeron 23,5% y los precios aumentaron 2,4%. En términos desestacionalizados, las exportaciones disminuyeron 1,0% con relación a septiembre de 2020, y en igual magnitud descendió la tendencia-ciclo.

Al mismo tiempo, las exportaciones de todos los rubros se contrajeron de manera interanual. La caída más importante fue de 56,7% y correspondió a los combustibles y energía; seguidos por productos primarios, que cayeron 34,4%, manufacturas de origen industrial y manufacturas de origen agropecuario , que disminuyeron 23,7% y 4,2%, respectivamente.

Por su parte, las importaciones en octubre fueron 2,8% inferior respecto a igual mes del año anterior (-117 millones de dólares). Las cantidades se contrajeron 5,8% y los precios aumentaron 3,2%. En términos desestacionalizados, las importaciones bajaron 1,8%, con relación a septiembre de 2020, mientras que la tendencia-ciclo mostró una variación positiva de 3,3%. A nivel de uso económico, disminuyeron los combustibles y lubricantes, 36,3%; piezas y accesorios para bienes de capital, 21,1%; bienes de capital, 10,9%; y bienes de consumo, 7,7%.

Por su parte, se incrementaron las importaciones de vehículos automotores de pasajeros, 50,4%; y bienes intermedios, 14,1%. El superávit comercial de 612 millones de dólares fue 1.156 millones de dólares inferior al del mismo mes de 2019, y se dio principalmente por la caída de las exportaciones de 1.273 millones de dólares y, en menor medida, por una baja de 117 millones de dólares de las importaciones.

Los principales socios comerciales de Argentina

Los principales socios comerciales (tomando en cuenta la suma de exportaciones e importaciones) fueron Brasil, China y Estados Unidos. Las exportaciones a Brasil alcanzaron U$S 725 millones y las importaciones U$S 886 millones. El saldo comercial fue deficitario en 161 millones de dólares.

Las exportaciones a China sumaron 433 millones de dólares y las importaciones 859 millones de dólares. Se registró, también en este caso, un déficit comercial de 425 millones de dólares.

Asimismo, las exportaciones a Estados Unidos sumaron 262 millones de dólares y las importaciones alcanzaron 379 millones de dólares. El déficit con Estados Unidos fue de 117 millones de dólares. Estos tres países en conjunto absorbieron 30,8% de las exportaciones de la Argentina y abastecieron 53% de las importaciones.

En las exportaciones también se destacaron los siguientes países: India (260 millones de dólares), Chile (245 millones de dólares), Viet Nam (185 millones de dólares), España (154 millones de dólares), Perú (138 millones de dólares), Países Bajos (130 millones de dólares) y Uruguay (101 millones de dólares), entre otros.

En las importaciones se distinguieron Paraguay (200 millones de dólares), Alemania (163 millones de dólares), Italia (107 millones de dólares), Tailandia (105 millones de dólares), Viet Nam (89 millones de dólares), México (79 millones de dólares) y Bolivia (69 millones de dólares), entre otros. Los tres principales países con los que se obtuvo un resultado superavitario fueron India (196 millones de dólares), Chile (187 millones de dólares) y Perú (126 millones de dólares).