La balanza comercial de 2024 fue positiva en U$S 18.899 millones

La balanza comercial registró un superávit de U$S 1.666 millones en diciembre y acumuló trece meses consecutivos con saldo positivo. De esta manera, en 2024 se registró un superávit comercial de U$S 18.899 millones, según el Indec.

Las exportaciones aumentaron 33,4% en comparación con el mismo mes del año anterior. En términos desestacionalizados y tendencia-ciclo crecieron 0,6% y 0,1%, respectivamente, en relación con el mes anterior. Entre enero y diciembre de 2024, las exportaciones registraron un incremento de 19,4%, y alcanzaron un valor total de U$S 79.721 millones.

Las importaciones registraron un aumento interanual del 26,2%. En términos desestacionalizados y tendencia-ciclo crecieron 8,8% y 2,6%, respectivamente, en relación con el mes anterior. Durante los doce meses de 2024, las importaciones totalizaron U$S 60.822 millones, 17,5% menos que en el mismo período del año anterior.

Cuáles fueron los principales socios comerciales de Argentina en 2024

Mercosur

En diciembre, el intercambio con este bloque registró un saldo positivo de U$S 37 millones. Las exportaciones alcanzaron U$S 1.541 millones; fueron 23,4% superiores a las de igual mes del año anterior (U$S 293 millones), debido principalmente a una suba en las ventas de manufacturas de origen industrial. El 82,4% del total tuvo como destino a Brasil, 8,6% a Uruguay, 7,9% a Paraguay y 1,2% a Venezuela.

Las importaciones desde esta región fueron por U$S 1.504 millones, 16,7% superiores a las de igual período de 2023 (U$S 216 millones), debido esencialmente a mayores adquisiciones de vehículos automotores y de bienes de capital. El 90,2% de las compras al Mercosur provino de Brasil, 5,8%, de Paraguay; 3,9%, de Uruguay; y 0,1%, de Venezuela.

Estados Unidos, México y Canadá

Con esta zona económica hubo un superávit de U$S 7 millones. Las exportaciones sumaron U$S 710 millones, con un incremento interanual de 2,8% (U$S 20 millones). Esta suba se debió fundamentalmente a mayores ventas de combustible y energía. El 56,3% de los despachos totales estuvo constituido por aceites crudos de petróleo; y por oro para uso no monetario. Estados Unidos absorbió 86,2% del total de exportaciones, Canadá, 8,1% y México, 5,8%.

Unión Europea

El comercio con la Unión Europea fue deficitario en U$S 148 millones. Las exportaciones totalizaron U$S 614 millones, con un incremento interanual de 17,9% (U$S 93 millones), debido fundamentalmente a mayores ventas de manufacturas de origen industrial. De un total de 27 países, los cinco con los que se registraron mayores exportaciones concentraron el 74,6% de las ventas al bloque: Países Bajos (incluye el puerto de Rotterdam, tránsito hacia otros países), Italia, España, Alemania y Francia, en ese orden. El 22,1% de las exportaciones totales a la Unión Europea estuvo constituido por la venta de harina y pellets de la extracción del aceite de soja.

China

El intercambio comercial con China registró un saldo negativo de U$S 874 millones. Las exportaciones sumaron U$S 334 millones, con una caída interanual de 0,5%, principalmente por menores ventas de MOA.