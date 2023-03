El intercambio comercial de febrero dejó un superávit de US$ 182 millones

Este resultado fue producto de exportaciones por US$ 5.230 millones, con una baja interanual del 18,9% en la facturación, frente a importaciones por US$ 5.048 millones.

El intercambio comercial durante febrero dejó un superávit de US$ 182 millones, por debajo del resultado positivo de US$ 818 millones de igual mes del año pasado, informó el Indec. Este resultado fue producto de exportaciones por US$ 5.230 millones, con una baja interanual del 18,9% en la facturación, frente a importaciones por US$ 5.048 millones, con un retroceso del 10,4%.

De esta forma, el primer bimestre del año arrojó un déficit de US$ 261 millones, debido a que en enero pasado la balanza comercial marcó un resultado negativo de US$ 484 millones. En febrero, las exportaciones cayeron 18,9% respecto a igual mes del año anterior, con mermas en todos los rubros.

En el caso de Productos Primarios, la facturación bajó bajó 33,6%, al sumar US$ 616 millones debido a un descenso del 35% en las cantidades, mientras que los precios crecieron 2,1% en la comparación anual. La disminución se debió principalmente a menores ventas de cereales en medio de la fuerte sequía que afecta al país, por un monto total de US$ 703 millones, con lo que se convirtió en el subrubro de mayor caída.

En tanto, las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) cayeron 16,4%, el equivalente a US$ 357 millones debido a la baja de 1,4% en los precios y de 15,7% en las cantidades. El mayor retroceso se registró en la venta de "residuos y desperdicios de la industria alimenticia" principalmente soja, con una merma de US$ 363 millones.

Por su parte, la baja en la facturación de las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) fue de US$ 249 millones, o 14,4% como resultado de una caída de 4,8% en las cantidades y de 10,1% en los precios. La variación se debió fundamentalmente a menores ventas de productos químicos y conexos, en torno a los US$ 266 millones.

Déficit con China

El intercambio comercial con China registró un saldo negativo de US$ 515 millones. Las exportaciones sumaron 407 millones, con una suba interanual de 1% (4 millones de dólares). En tanto, el 48,9% de los despachos se concentró en carne bovina, deshuesada, congelada; y en cebada en grano excluida, cervecera.

A su vez, las importaciones totalizaron 922 millones de dólares y se redujeron un 27,5% con respecto a febrero de 2022 (-349 millones de dólares), debido principalmente a las bajas de Bienes de Capital (-133 millones de dólares), de Bienes Intermedios (-129 millones de dólares) y de Piezas y accesorios para bienes de cápita (-62 millones de dólares).

Con información de Télam