El mundo vive una crisis económica muy grande. La pandemia por coronavirus obligó a que todos los países, incluso las grandes potencias, tengan que ajustarse. Y Argentina no es la excepción: tras el fatídico Gobierno de Mauricio Macri, Alberto Fernández asumió y se encontró con un caos: hiperinflación más alta en casi tres décadas, 40% de pobreza, endeudamiento externo récord en los últimos 50 años y un sinfín de problemas más. Teniendo en cuenta el duro contexto económico que se vive, el Oficialismo puso en agenda el impuesto a las grandes fortunas en el Congreso de la Nación. Pero, ¿qué es lo que piensan los megamillonarios del mundo al respecto?

Este martes, en el Parlamento se debatirá durante varias horas la Ley de Aporte Solidario Extraordinario y el Gobierno de Alberto buscará aprobarla para poder sanear un poco la economía. En caso de que sea lograda, estiman que recaiga apenas en el 1,1% de los contribuyentes que pagan el impuesto a los Bienes Personales y dentro de la población económicamente activa, el 0,08%. De acuerdo a la AFIP, incluirá a 9.298 contribuyentes con patrimonios superiores a los $200 millones realizarán un aporte extraordinario por más de 307.000 millones de pesos.

La Ley de Aporte Solidario Extraordinario, ¿invento argentino? Los países que también debaten el tema:

El impuesto a las grandes fortunas no es un invento argentino. De hecho, en diversos puntos del mundo y debido a la crisis económica generada por la pandemia de coronavirus, se está debatiendo sobre la posibilidad de que se lleve adelante un impuesto extraordinario. En Europa, se debate en Italia y Suiza; mientras que en Latinoamérica lo están haciendo Chile y Perú.



Quiénes son y qué dicen los megamillonarios del mundo que piden pagar más impuestos:

En julio pasado, un grupo de 83 megamillonarios de distintos países del mundo escribieron una carta, publicada en la BBC Mundo, en la que le pidieron a los gobiernos que les cobren más impuestos. ¿El motivo? Colaborar con los programas que tienen como objetivo reactivar la economía tras los problemas que dejó la pandemia.

Abigail Disney, heredera de Walt Disney Co.

"Hoy, nosotros, los millonarios y multimillonarios que suscribimos esta misiva les pedimos a nuestros gobiernos que nos aumenten los impuestos. Inmediatamente. Sustancialmente. Permanentemente. No estamos conduciendo las ambulancias que llevan a los enfermos a los hospitales ni reabasteciendo los estantes de los supermercados ni haciendo delivery de comida de puerta a puerta, pero sí tenemos dinero, mucho. Dinero que ahora se necesita desesperadamente", indicaron en la misma, que fue firmada por ricos como Abigail Disney (heredera de Walt Disney Co.), Morris Pearl (titular de la fundación estadounidense "Millonarios Patrióticos"), Felipe VI de Borbón (Rey de España), entre otros.

Por su parte, Mark Zuckerberg (dueño de Facebook) también se ha expresado al respecto, exigiendo que le cobren más impuestos. A partir de una propuesta que Bernie Sanders -senador por el Estado de Vermont en Estados Unidos- para que los ricos paguen más, el programador de 36 años indicó en una conferencia ofrecida en octubre de 2019: "No sé si conozco el umbral exacto sobre la cantidad de dinero que alguien debería tener. Pero en algún nivel, nadie merece tanto dinero. Creo que si haces algo bueno, te recompensan. Pero creo que parte de la riqueza que se puede acumular no es razonable".

Mark Zuckerberg, dueño de Facebook

En tanto, a través de un escrito que realizó en su blog en diciembre de 2019, Bill Gates -cofundador de Microsoft- fue tajante con su pedido: "He sido recompensado desproporcionadamente por el trabajo que he realizado, mientras que muchos otros que trabajan igual de duro luchan por sobrevivir Por eso estoy a favor de un sistema de impuestos en el que, si tienes más dinero, pagas un porcentaje más alto en impuestos. Y creo que los ricos deberían pagar más de lo que pagan actualmente, y eso incluye a Melinda y a mí". Y eso que la pandemia todavía no había explotado...

Bill Gates, cofundador de Microsoft