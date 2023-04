El Gobierno eleva el piso de Ganancias: solo pagarán sueldos superiores a $ 500.000

A partir de este umbral, en mayo 250.000 empleados y empleadas dejarán de pagar el impuesto.

A partir de mayo subirá el piso del Impuesto a las Ganancias y solo pagaran las remuneraciones brutas superiores a 506.230 pesos mensuales, según confirmaron fuentes del ministerio de Economía. Actualmente, y desde enero de 2023, no pagan el impuesto a las ganancias las remuneraciones brutas mensuales que no superen los $404.062, inclusive. La modificación propuesta permitirá una reducción de trabajadores que pagan impuesto a las ganancias. Se beneficiarán aproximadamente 250.000 empleados en relación de dependencia.

El aumento del piso está de acuerdo a la variación del RIPTE, el índice que mide la evolución de los salarios, entre el mes de octubre de 2022 y el mes de febrero de 2023 (último dato publicado) que es de 25,29 por ciento. El Poder Ejecutivo nacional tiene la facultad de incrementar el “piso” del impuesto a las ganancias.

"En el marco de las iniciativas para generar mayor alivio fiscal impulsadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, a partir de mayo sólo pagarán impuesto a las Ganancias las remuneraciones que superen los 500 mil pesos", comunicaron fuentes del Palacio de Hacienda.

.Actualmente, y desde enero de 2023, no pagan el impuesto a las Ganancias las remuneraciones brutas mensuales que no superen los 404.062 pesos, inclusive. Con la decisión oficial de este martes, a partir mayo no corresponderá retención alguna del impuesto a las ganancias cuando la remuneración bruta no supere los 506.230 pesos, inclusive. En aquellos meses en que la remuneración bruta del mes supere los 6230 pesos y resulte inferior o igual a 583.851, los agentes de retención computarán una deducción especial incrementada.

Paritarias

Tras el pedido de los gremios de reabrir paritarias debido a los altos índices inflacionarios, el gobierno bonaerense convocó a los docentes y estatales a una reunión el próximo 2 de mayo. Así, los sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) se reunirán con el ministro de Trabajo, Walter Correa, a las 10 de la mañana. En tanto los gremios enrolados dentro de la Ley 10.430 de empleo público, se verán las caras el mismo martes 2 de mayo a las 14 horas.

El llamado a los gremios se dio el mismo día que el gobernador Axel Kicillof mantuvo un almuerzo con más de 60 secretarios gremiales, entre los que se destacó la presencia de Pablo Moyano. El encuentro se dio en el Salón Dorado de Casa de Gobierno el lunes 24 a las 13 horas. Participaron también el ministro de Trabajo, Walter Correa; el Jefe de Asesores, Carlos Bianco; y el ministro de Producción, Augusto Costa.

En diálogo con El Destape, Pablo Moyano afirmó: “Más de 60 gremios le dimos un apoyo total a la reelección del Gobernador”. Además remarcó que “fue un encuentro muy importante, había una necesidad del Frente Sindical de reunirnos”.