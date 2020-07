Anses no descarta el IFE 4 y ya se conoce el monto del tercer bono

Fernanda Raverta, titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), dio detalles sobre el tercer bono del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Confirmó su monto y además reveló que no se descarta una cuarta entrega.

La funcionaria desestimó que el mismo sea de $15.000, y además aclaró en qué fecha será el pago. Así, confirmó que seguirá siendo de 10 mil pesos. Y ya se analiza que el organismo tenga su banco social: "El Estado va a seguir estando presente".

“A partir del cronograma que anunciaremos en unos días, que comenzará en agosto entregado a la misma gente, será de diez mil pesos sin necesidad de inscribirse de nuevo, sino que es la misma población por el mismo monto por tercera vez desde ingreso excepcional y de emergencia que tiene que ver con el IFE”, señaló la titular del organismo.

"El objetivo es mejorar las jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y la AUH", adelantó en una entrevista con el portal minutouno.com. “El Presidente ya definió extender un tercer pago del IFE y nosotros ya estamos pensando cómo vamos a seguir después de eso. Buscamos el mejor instrumento para aplicar en un contexto económico difícil”, anticipó.

En una respuesta clara, Raverta dijo sobre los IFE: "Ya estamos pensando cómo sigue aunque hoy no tenemos precisiones. El IFE arrancó como una medida excepcional por única vez para las familias que no tuvieron ingresos estables. Con el tiempo de la pandemia se pensó un segundo pago donde decidimos bancarizar a todos los que no tenían un CBU. Ahora vendrá el tercer pago por decisión de Alberto. EL estado va a seguir estando presente con la mejor herramienta que podamos aplicar. Cuál será, hoy no lo sabemos. Puede ser un IFE cuatro o de otra forma. Estamos analizando el impacto. Este ingreso no sólo llega a la persona que lo cobra, sino que además impacta en la economía con 90 mil millones de pesos que se gastan en negocios de proximidad. De alguna forma seguiremos presentes".

Sobre un banco de Anses, Raverta aseguró: "Hay un proyecto histórico del organismo de hacer un banco social, pero la verdad es que en este contexto todavía no estamos analizando esa posibilidad. Sí con nuestra política de inclusión tuvimos un trabajo para que todos y todas tuvieran acceso a un CBU que es una cuestión de derecho básica. Nuestro enorme desafío es ampliar la inclusión pero con qué proyecto vamos en el día a día".

Por otra parte se refirió al proyecto de la nueva fórmula jubilatoria. "El decreto está vigente hasta fin de año. Nos da tiempo para discutir una nueva fórmula hasta fin de año en el Congreso donde están representadas todas las fuerzas políticas. Nosotros somos parte de esa discusión como integrantes del Poder Ejecutivo. Estamos discutiendo y generando las bases y las condiciones para pensar en la mejor fórmula posible", dijo en M1.

Y cerró sobre este tema: "La propuesta la tenemos que trabajar con el Ministerio de Economía y de Trabajo. Cuando tengamos una síntesis correcta que creamos sea la mejor la presentaremos en el Congreso para que haya consenso y podamos implementarla. La meta no es otra que mejorar el ingreso de las jubilaciones y pensiones. Tener previsibilidad de lo que vamos a pagar".