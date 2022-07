Habilitan el pago de insumos en tránsito al tipo de cambio mayorista

(Actualiza información con criptomonedas)

El Directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) liberó hoy el acceso al mercado de cambio para el pago de importaciones de los insumos que salieron de puerto de origen antes del 27 de junio pasado por pedidos de hasta 4 millones de dólares o el 40%, hasta un tope de 20 millones de dólares.

También limitó la tenencia de Cedear (Certificados de Depósitos Argentinos, que cotizan en pesos y replican el valor de acciones de empresas que se operan en mercados extranjeros) para empresas que accedan al mercado de cambios oficial.

Puntualmente, decidió incluir a la tenencia de Cedear en el límite de disponibilidad de 100.000 dólares que pueden tener las empresas que acceden al mercado oficial de cambios, al que no podrán operar en esos instrumentos ni en los 90 días previos ni en los 90 días siguientes al acceso al mercado oficial.

En el caso de las importaciones en tránsito, el BCRA aclaró que se trata en todos los casos de insumos que serán utilizados para la elaboración de bienes en el país y que fueron embarcados en origen hasta el 27 de junio.

La reglamentación de la norma quedó definida esta noche tras la publicación de la Comunicación "A" 7552, en la que el Central puso como condición para no acceder el acceso al mercado cambiario tener "certificados de depósitos argentinos representativos de acciones extranjeras y/o activos externos líquidos disponibles que conjuntamente tengan un valor superior al equivalente de USD 100.000".

Además, incorporó como nuevo criterio para no acceder al mercado de cambios el haber entregado pesos "a cualquier persona humana o jurídica, residente o no residente, vinculada o no, recibiendo como contraprestación previa o posterior, de manera directa o indirecta, por sí misma o a través de una entidad vinculada, controlada o controlante, activos externos, criptoactivos o títulos valores depositados en el exterior".

Esto quiere decir que, para acceder al mercado de cambios oficial, no estará permitido acceder en 90 días previos ni posteriores a operaciones de compra o venta de criptoactivos con pesos.

Con información de Télam