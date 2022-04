Fernández: "No hay posibilidad de que la energía salga de otro lugar que no sea del suelo argentino"

El presidente Alberto Fernández dijo hoy que "estamos poniendo en valor algo muy importante para el desarrollo de la Argentina, porque no hay posibilidad de que la Argentina se desarrolle sin industria, no hay posibilidad de que la industria crezca sin energía y no hay posibilidad que esa energía salga de otro lugar que no sea del suelo argentino", durante un acto en Vaca Muerta, Neuquén, por el inicio de las obras del gasoducto Néstor Kirchner.

Con información de Télam