El Gobierno de Javier Milei autorizó una ampliación de la emisión de deuda pública por hasta $182.459 millones para cancelar obligaciones pendientes vinculadas con obras públicas y proyectos de transporte, mediante la entrega de bonos y letras del Tesoro Nacional a las empresas acreedoras.

{{{htmlAmp}}}

La medida fue oficializada este jueves en el Boletín Oficial mediante la Resolución Conjunta 68/2026 de las secretarías de Finanzas y Hacienda del Ministerio de Economía, encabezadas por Federico Furiase y Carlos Guberman, respectivamente. La resolución entró en vigencia el 25 de noviembre, fecha de su dictado, y fue publicada oficialmente este jueves 26.

La disposición establece que los títulos públicos serán utilizados para afrontar deudas de la Secretaría de Transporte, la Secretaría de Obras Públicas y la Dirección Nacional de Vialidad, en el marco de un régimen especial para regularizar pagos pendientes a contratistas del Estado. En concreto, la operatoria contempla acreencias correspondientes a certificados de obra, acopio de materiales y actualizaciones de precios del período comprendido entre el 1° de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025.

También incluye obligaciones pendientes derivadas de contratos de obra pública extinguidos a partir de 2024, en el contexto de la paralización y revisión de proyectos de obra pública impulsada por la administración de Milei. En lugar de cancelar esas obligaciones mediante desembolsos directos de dinero, el Estado podrá entregar títulos de deuda pública, trasladando los compromisos financieros a los vencimientos establecidos para esos instrumentos.

Cómo será la emisión de deuda

La resolución dispone la ampliación de tres instrumentos financieros que vencerán durante el primer cuatrimestre del próximo año. La canasta de títulos estará integrada de la siguiente manera:

33%: BONCAP T15E7 , con vencimiento el 15 de enero de 2027 y una ampliación máxima de $40.000 millones de valor nominal.

33%: LECAP S26F7 , con vencimiento el 26 de febrero de 2027 y una ampliación máxima de $60.000 millones de valor nominal.

34%: BONCAP T30A7, con vencimiento el 30 de abril de 2027 y una ampliación máxima de $50.000 millones de valor nominal.

Los tres instrumentos están denominados en pesos y capitalizan intereses. La resolución establece que serán entregados a su valor técnico, calculado al día hábil anterior a su efectiva entrega.

El monto máximo de $182.458,9 millones corresponde al valor efectivo total de la operatoria, mientras que los límites individuales de cada emisión están expresados en valores nominales.

Un mecanismo para cancelar deudas con contratistas

La emisión se enmarca en el Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones de Contratos de Obra Pública, establecido en julio de este año.

Ese régimen contempla un cupo máximo de $221.119,5 millones para la cancelación de acreencias mediante títulos públicos, del cual deben descontarse las obligaciones ya canceladas anteriormente.

De esta manera, el Gobierno busca regularizar compromisos pendientes con contratistas de infraestructura y transporte mediante instrumentos de deuda, sin afrontar su cancelación inmediata en efectivo.