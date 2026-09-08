El Gobierno aumentó 8% las becas deportivas: cuánto cobra cada categoría

El Gobierno dispuso un aumento del 8% en las becas destinadas a deportistas de alto rendimiento, entrenadores, profesionales vinculados al deporte, responsables técnicos administrativos y beneficiarios de los Juegos Deportivos Nacionales Evita, mientras que también aprobó la nómina correspondiente a septiembre por un monto total de $525.764.976. La medida fue formalizada mediante la Resolución 139/2026 de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, publicada este martes en el Boletín Oficial, y establece que los nuevos valores estarán vigentes entre el 1° de septiembre de 2026 y el 31 de marzo de 2027.

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El incremento alcanza a un sistema que había sido reformulado en abril de este año, cuando el Gobierno incorporó nuevas categorías y estableció un esquema asociado a resultados deportivos, edades, disciplinas y proyección internacional, en el marco del ciclo olímpico hacia Los Ángeles 2028. En aquella modificación también se había incorporado una categoría específica para los Juegos Deportivos Nacionales Evita, con el argumento oficial de que esas competencias funcionan como una instancia de detección y promoción de nuevos talentos.

La actualización de septiembre llega después de cinco meses de vigencia de aquel esquema y supone un incremento que, en términos nominales, lleva la beca máxima de $800.000 a $864.000 mensuales. En el otro extremo, una de las categorías de proyección juvenil pasa de $216.000 a $233.280 para deportistas de conjunto, mientras que la categoría individual para jóvenes de entre 16 y 21 años sube de $302.400 a $326.592.

Cuánto se cobrará desde septiembre

En el máximo nivel aparece la beca de Excelencia Sudamericana o Parasuramericana, que asciende a $864.000 mensuales, destinada a deportistas que reúnen condiciones de alto rendimiento y cuya disciplina se encuentra dentro de los programas olímpicos, paralímpicos, panamericanos, parapanamericanos, suramericanos o parasuramericanos, siempre de acuerdo con los criterios y cupos definidos por el organismo.

Para los deportes individuales, la nueva escala fija $699.840 mensuales para la categoría A, asociada a resultados de oro; $641.520 para la categoría B, correspondiente a la plata; $583.200 para la categoría C, vinculada al bronce, y $524.880 para la categoría D, que contempla determinados resultados hasta el sexto puesto y otros logros específicos previstos en el reglamento.

En los deportes de conjunto, donde participan más de tres atletas, las becas quedan en $676.512 para la categoría A, $618.192 para la B y $559.872 para la C. El reglamento establece además criterios vinculados con la cantidad de deportistas que integran las plantillas, con un cupo que toma como referencia la planilla de juego más un 20%, con un margen de variación establecido en la normativa.

También existe una categoría para los denominados deportes individuales por equipo, que incluye modalidades como relevos, algunas pruebas de remo, all around y determinadas competencias de tenis de mesa. En este caso, los valores ascienden a $408.240 para la categoría A y $349.920 para la categoría B.

El esquema contempla además a los atletas que se encuentran en etapas previas de consolidación dentro del alto rendimiento. Para deportistas de 22 y 23 años que forman parte de la denominada Proyección Suramericana, la beca alcanza los $408.240 para individuales y los $291.600 para deportes de conjunto, siempre que se cumplan los requisitos de resultados internacionales y continuidad dentro del programa.

En la Proyección Suramericana Juvenil, orientada a atletas de entre 16 y 21 años, los montos quedan en $326.592 para deportes individuales y $233.280 para deportes de conjunto. El reglamento exige, además, que los beneficiarios acrediten estudios secundarios, junto con los resultados deportivos previstos para acceder a la categoría.

Para los Juegos Deportivos Nacionales Evita, el monto mensual queda establecido en $300.000. La categoría está dirigida a deportistas que hayan alcanzado determinados resultados en los Juegos y, de acuerdo con las condiciones incorporadas en marzo, requiere que se trate de logros con determinada representación provincial y cantidad de participantes, además de una marca o rendimiento con proyección nacional cuando corresponda.

La resolución no presenta el incremento como un mecanismo automático de actualización, sino como el resultado de una evaluación realizada por las áreas deportivas sobre los costos asociados a la preparación y participación en competencias. El texto oficial señala que se hizo una evaluación de la evolución de esos costos y de las disponibilidades presupuestarias, a partir de la cual surgió la necesidad de aplicar "un ocho por ciento (8%)" desde septiembre y hasta marzo de 2027.