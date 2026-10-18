Pandanés: la justicia rechazó el pedido de quiebra

La justicia rechazó el pedido de quiebra solicitado por la cadena de panaderías Pandanés y ordenó un procedimiento de salvataje para evitar la liquidación de la compañía. Como consecuencia de las políticas de ajuste de Javier Milei, la firma cerró 25 sucursales y despidió 150 empleados, que todavía no tienen respuesta.

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El juez Pablo Frick, a cargo del Juzgado Comercial Nº 15, dispuso la apertura de un registro por cinco días para que los acreedores, eventuales cooperativas y otros terceros interesados puedan inscribirse con el propósito de adquirir las cuotas sociales de la firma y formular propuestas de acuerdo preventivo.

El magistrado argumentó que el salvataje, previsto en el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras, constituye una instancia que debe agotarse antes de avanzar hacia la quiebra cuando se cumplen los requisitos legales.

Además, se le advirtió a Pandanés que no había acreditado el pago de los aportes y contribuciones correspondientes a la obra social, la ART y el seguro de vida de sus empleados entre marzo y julio de 2026, por lo que intimó a la empresa a regularizar la situación.

El cierre se da además en un momento de fuerte retracción para el sector. De acuerdo con información difundida por la Cámara de Industriales Panaderos (CIPAN), las ventas de pan tradicional disminuyeron entre un 50% y un 60%, mientras que la caída alcanzó el 80% en facturas y productos de pastelería. La menor demanda impactó especialmente sobre negocios con estructuras de costos elevadas.

Pandanés había construido un modelo basado en una planta de producción centralizada de unos 1.700 metros cuadrados que abastecía a sus 25 puntos de venta distribuidos por distintos barrios porteños. La expansión de la cadena, sin embargo, quedó condicionada por un deterioro financiero que en los últimos meses se volvió cada vez más difícil de afrontar.

Analía Centeno, una de las empleadas afectadas, había relatado al medio Mundo Gremial cómo continúa el reclamo: "Nos presentamos para ver si ellos se presentaban. Lamentablemente no lo hicieron y ahora tenemos que seguir todos por nuestros lados, con nuestros abogados, seguir intimando para ver si obtenemos alguna respuesta".