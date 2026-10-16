Georgieva dijo que Argentina podría cancelar por adelantado la deuda con el FMI

La titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, realizó un nuevo guiño al gobierno de Javier Milei al afirmar, frente a Luis Caputo, que el país "pagará por adelantado" su deuda con el organismo de crédito.

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Así lo dijo Georgieva durante las jornadas anuales del FMI y el Banco Mundial que se llevan a cabo esta semana en Bangkok, Tailandia.

La Directora Gerente del Fondo compartió una charla con el ministro de Economía argentino, en la que la moderadora le preguntó a Caputo si una mayor inversión y sostenibilidad fiscal permitirían dejar de depender del organismo.

Entonces, la propia Georgieva intervino para afirmar: “Serán como Grecia. Pagarán por adelantado”. Caputo, por su parte, atinó entonces a responder: "Te vas a sorprender".

De este modo, se refirió a cuando Grecia canceló toda su deuda con el Fondo de forma anticipada, en diciembre de 2022. Aunque, vale aclarar, se trató de una suma de solo 2.040 millones de dólares, mucho menor a los cerca de 60.000 millones de dólares que debe Argentina, por lejos el mayor deudor actual del organismo.

Curiosamente, Georgieva no citó otro caso de pago por adelantado al FMI: el de la propia Argentina en enero de 2006, cuando el gobierno de Néstor Kirchner resolvió cancelar en un pago la deuda de unos 9.810 millones de dólares.

Como sea, se trató de un nuevo guiño político del Fondo hacia el gobierno de Milei. El martes, Caputo y Georgieva habían mantenido una reunión, tras la cual la titular del FMI expresó sobre Argentina en redes: "Damos la bienvenida a las mejoras en los fundamentos económicos y la resiliencia, anclados en la disciplina fiscal mientras muchos países luchan con altos déficits", y agregó que "nuestros equipos están trabajando estrechamente para finalizar las discusiones de la tercera revisión".

El FMI empeoró su pronóstico para Argentina

Lo curioso es que el nuevo elogio de Georgieva se da justo cuando el propio FMI recortó sus previsiones de crecimiento económico para Argentina y elevó sus pronósticos de inflación y desempleo tanto para 2026 como para 2027.

Así se desprende de la última edición del informe Monitor Económico Mundial (World Economic Outlook o WEO), que muestra un deterioro de las perspectivas económicas respecto de las estimaciones difundidas en abril.

En materia de actividad económica, el organismo redujo del 3,5% al 2,1% su pronóstico de crecimiento del PBI para 2026, una corrección a la baja de 1,4 puntos porcentuales. Para 2027, la previsión pasó del 4% al 3,5%. Ambas estimaciones quedaron por debajo de las proyecciones del Gobierno, que espera una expansión del 3% este año y del 4% el próximo.

El FMI también revisó al alza sus expectativas de inflación. Para 2026, pasó de proyectar un aumento de precios del 25% en abril pasado a uno del 29,5% ahora, mientras que para 2027 elevó su estimación del 12,5% al 18%.

En cuanto al desempleo, el organismo ahora prevé una tasa del 7,6% para este año, frente al 7,2% calculado en abril, y del 7,1% para 2027, contra el 6,9% anterior.