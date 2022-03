Pesce: "El acuerdo con el Fondo nos permitiría una recomposición de reservas muy importante"

El presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Ángel Pesce, dijo hoy que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) destrabaría el financiamiento y permitiría una recomposición de reservas "muy importante", al tiempo que sostuvo que la meta de reducción de la emisión monetaria "es alcanzable".

"El acuerdo con el Fondo destrabaría el aumento de financiamiento a nuestro comercio exterior, de los organismos multilaterales, de la inversión extranjera directa, que nos permitiría una recomposición de reservas muy importante; de no darse el acuerdo todo esto se vuelve muy negativo", dijo Pesce esta mañana en diálogo con El Destape.

Sostuvo que "el mejor camino es el camino de este acuerdo, que no tiene reformas estructurales, no hay reforma laboral, no hay reforma previsional", y que además "prevé crecimiento real del gasto".

En ese sentido, Pesce consideró que "la meta de acumulación de reservas es algo que sin Fondo teníamos que hacer también".

Consultado sobre el escenario en caso de que no se firme el acuerdo, dijo que "sería muy grave, no sólo el efecto de los desembolsos del Fondo sobre las reservas, en los años 2007, 2010, 2011 la inversión extranjera directa era de 3.500 millones de dólares por año, estamos en 700 millones de dólares por año, eso también afecta nuestra balanza cambiaria".

"Ninguna economía puede crecer cuando tiene que pagarle 25% de sus exportaciones a un organismo multilateral: yo creo que vencer esa barrera va a cambiar las expectativas del sector privado, vamos a tener mayor inversión y mayor producción", agregó.

Acerca de la inflación, Pesce señaló que "estamos en un contexto de turbulencia muy fuerte, ya veníamos con niveles de inflación muy altos, necesitamos moderar esos niveles e inflación".

"Se ha planteado en el acuerdo con el Fondo de esta manera y nosotros vamos a insistir en esa trayectoria de inflación y para esto tenemos que lidiar con aumentos extraordinarios de trigo, maíz y combustibles. El objetivo central nuestro es moderar los niveles de inflación", remarcó.

Pesce sostuvo que la reducción de la emisión monetaria de 3,7% a 1% del PBI "es una meta alcanzable", dado que "la recaudación viene reaccionando positivamente" y que "es posible que crezcamos más" de lo previsto este año.

"Si crecemos más recaudaremos más y eso va a ayudar a cumplir las metas fiscales que están establecidas en el acuerdo", agregó.

En cuanto al contexto internacional, afirmó que "estamos en una crisis global de una profundidad inusitada, creo que puede tener consecuencias tan graves o mucho más graves que la crisis de 2008-2009 porque estamos ante una crisis estructural, no financiera, con distorsiones de precios extraordinarias inesperadas".

"Estamos con precios históricos récord del trigo", por lo cual "estamos trabajando con el ministro de Economía, el ministro de Producción, el ministro de Agricultura y los secretarios de Energía y de Comercio, para tratar de encontrar una solución y que esto no termine impactando en la mesa de los argentinos", concluyó.

Con información de Télam