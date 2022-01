Biden por Argentina: "No dictamos lo que pasa en América Latina"

El presidente dijo que "América Latina no es el patio de Estados Unidos" y criticó a la gestión Trump por su relación con la región. El ex presidente republicano fue quien impulsó el megapréstamo a Macri por parte del FMI.

El presidente de Estados Unidos Joe Biden afirmó en una conferencia de prensa que América Latina no es el patio trasero del país que preside y enfatizó en decir que no se involucra en los temas políticos de los países del continente. El mandatario, además, criticó el maneo de Trump al vínculo con la región. El republicano fue quien impulsó el préstamo del FMI al gobierno de Macri por 45 mil millones de dólares que ahora su sucesor, Alberto Fernández, está negociando.

"Solíamos hablar, cuando yo era un chico en la universidad, sobre ‘¿El patio trasero de América?' No es el patio trasero de América. Todo lo que está al sur de las fronteras de México es la parte delantera de América. Somos personas iguales, nosotros no dictamos lo que pasa en estos países, en Sudamérica, pero tenemos que trabajar muy duro en eso", sostuvo.

En diálogo con los periodistas a un año de su asunción como presidente de Estados Unidos, el funcionario reconoció: "El problema es que hemos tenido grandes dificultades por los errores cometidos en los últimos cuatro años y eso llevará un tiempo". De esta forma, cuestionó la gestión de Donald Trump al frente de los Estados Unidos.

Biden alertó a Putin por Ucrania

En otra parte de la conferencia, Biden advirtió en el plano internacional, que Rusia padecerá "un desastre" si invade Ucrania. Alertó que Vladimir Putin no podrá "negociar en dólares" si concreta la invasión, aunque estimó que su mandatario, Vladimir Putin, de momento está lejos de desear que "estalle una guerra", dijo, según citaron las agencias AFP y Sputnik.



De todos modos, el mandatario estadounidense admitió que "la imposición seria de sanciones (a Rusia) en relación con las transacciones en dólares y otras cosas son cuestiones que van a tener un impacto negativo en EEUU, así como en las economías de Europa, y también un impacto devastador en Rusia".



En el plano interno, Biden admitió que no previó una obstrucción del Partido Republicano "tan fuerte" durante el primer año de mandato, que se cumple mañana, y adelantó que su país no volverá a realizar confinamientos por el coronavirus.



"Ha sido un año de desafíos, pero también ha sido un año de enormes progresos", afirmó Biden, en alusión a la campaña de vacunación masiva contra la enfermedad y la recuperación económica del país.