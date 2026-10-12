Fin de semana largo: hubo más turistas pero el gasto retrocedió 2,2%

El fin de semana largo por el feriado del 12 de octubre registró la circulación de 1.490.400 turistas en distintos puntos de la Argentina, lo que representó una suba del 3,5% frente al mismo período de 2025. Sin embargo, el aumento de viajeros no se tradujo en un mejor nivel de consumo en términos reales.

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Según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el gasto turístico directo llegó a los $ 313.610 millones. Aún así, el desembolso total del sector cayó un 2,2% interanual, condicionado por la reducción de las estadías, un consumo más selectivo y las condiciones meteorológicas adversas en algunas zonas del país.

El informe señaló que los turistas permanecieron, en promedio, 1,8 días en sus destinos, frente a las dos jornadas registradas durante el año anterior. Esta diferencia implicó una disminución del 10% en la duración de los viajes. En cambio, el gasto diario por persona se ubicó en $ 116.900, con un incremento real del 5% una vez descontada la inflación interanual del 22,1%.

Así, pese a que hubo más viajeros y un mayor desembolso diario en términos reales, las escapadas más breves terminaron reduciendo el volumen total de dinero movilizado por el turismo.

La CAME también observó una mayor relevancia de los viajes a destinos cercanos y de las reservas realizadas sobre la fecha. Si bien las contrataciones anticipadas habían sido moderadas en distintos puntos del país, la demanda repuntó a medida que se aproximaba el feriado.

El transporte aéreo también mostró un desempeño destacado. Aerolíneas Argentinas contabilizó 160.532 reservas para viajar entre el 9 y el 12 de octubre, un 16% más que en el mismo período del año pasado en los vuelos de cabotaje. La ocupación de esas rutas alcanzó el 88%.

Entre los destinos más solicitados figuraron Bariloche, Córdoba, Mendoza, Puerto Iguazú y Ushuaia.

Turismo: cuáles fueron los destinos más visitados durante el feriado

El movimiento turístico tuvo resultados dispares según la provincia. Los mejores niveles de actividad se observaron en lugares que ofrecieron una combinación de gastronomía, festivales, propuestas culturales y atractivos naturales.

En Córdoba, la ocupación hotelera y parahotelera osciló entre el 80% y el 88%, con una demanda destacada en el Valle de Calamuchita y la región de Ansenuza. Villa General Belgrano concentró una parte importante de los visitantes por la celebración de una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Cerveza.

En Río Negro, Bariloche llegó al 80% de ocupación, impulsada por el evento gastronómico Bariloche a la Carta, que contó con la participación de más de 90 establecimientos. En Chubut, Puerto Madryn alcanzó también un 80% de ocupación general, mientras que los apart hoteles completaron su capacidad.

La Ciudad de Buenos Aires recibió a más de 120.000 turistas nacionales e internacionales y registró un impacto económico superior a los $ 37.000 millones. La ocupación hotelera se ubicó en el 80%, el mayor nivel proyectado para un fin de semana largo de tres días desde 2024.

Catamarca, por su parte, superó el 85% de ocupación en toda la provincia. En Tucumán, localidades como San Javier, Monteros y Tafí Viejo llegaron al 99%.

En Santa Fe, más de 102.000 visitantes participaron del movimiento turístico, que generó un impacto económico estimado en $ 21.759 millones. La actividad estuvo acompañada por una agenda de más de 70 propuestas culturales, deportivas y gastronómicas.

En otros puntos del país, la demanda fue más acotada. Posadas registró una ocupación del 26,7%, mientras que el promedio provincial relevado en Chaco se situó en el 40%.