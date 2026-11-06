Feriado bancario por la visita del papa León XIV: qué operaciones se podrán hacer

Los bancos de la Argentina tendrán modificaciones en su atención al público durante noviembre de 2026, debido a la combinación del Día del Bancario y los feriados anunciados por la visita del papa León XIV. Según informaron las principales cámaras del sector, las sucursales permanecerán cerradas durante cinco días consecutivos, desde el viernes 6 hasta el martes 10 de noviembre.

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Sin embargo, el cierre de las oficinas no implicará una interrupción de todas las operaciones bancarias. Los usuarios podrán seguir utilizando cajeros automáticos, aplicaciones móviles, home banking y billeteras virtuales para administrar su dinero, realizar pagos y transferir fondos.

La medida fue comunicada por la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), la Asociación de Bancos Especializados (ABE) y la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA).

Feriados bancarios cómo se puede operar

Qué operaciones bancarias se podrán hacer durante los feriados de noviembre

Aunque las sucursales no brinden atención presencial, los clientes podrán continuar utilizando los principales servicios digitales de las entidades financieras. Entre las operaciones disponibles se encuentran las transferencias inmediatas entre cuentas bancarias y billeteras virtuales, el pago de servicios e impuestos mediante home banking y aplicaciones móviles, las consultas de saldos y movimientos, y las compras con tarjetas de débito.

Los canales electrónicos estarán disponibles las 24 horas, de acuerdo con lo informado por las entidades bancarias. De esta manera, quienes necesiten enviar dinero, pagar una factura o consultar sus cuentas podrán hacerlo sin necesidad de concurrir a una sucursal.

No obstante, determinadas operaciones que requieren intervención presencial, documentación física o procesamiento en días hábiles bancarios podrían quedar pendientes hasta la reanudación de la actividad.

Cómo retirar efectivo durante el cierre de los bancos

Uno de los principales interrogantes de los clientes es cómo acceder al efectivo durante los días sin atención bancaria. Para responder a esta demanda, las entidades financieras anticiparon que reforzarán la disponibilidad de dinero en los cajeros automáticos de todo el país.

Además, los usuarios podrán recurrir al sistema Extra Cash, que permite retirar efectivo en supermercados, farmacias y otros comercios adheridos al servicio. Para utilizar esta alternativa, generalmente es necesario realizar una compra con tarjeta de débito y solicitar el retiro de dinero en la caja del establecimiento. La disponibilidad del servicio y los límites de extracción dependen de cada comercio y entidad financiera.

De esta manera, los clientes contarán con alternativas para obtener efectivo incluso cuando las sucursales permanezcan cerradas.

Feriados 2026: cómo se podrá operar

Cuándo estarán cerrados los bancos en noviembre de 2026

Según el cronograma difundido por las cámaras bancarias, la suspensión de la atención presencial comenzará el viernes 6 de noviembre, cuando se celebra el Día del Bancario. El cierre continuará durante el fin de semana del sábado 7 y domingo 8, mientras que el lunes 9 se suma el feriado nacional anunciado por la visita del papa León XIV. Por su parte, el martes 10 de noviembre está previsto como una jornada especial para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba.

En consecuencia, las entidades bancarias de las jurisdicciones alcanzadas por ese feriado acumularían cinco días consecutivos sin atención presencial. La reapertura de las sucursales dependerá de la ubicación de cada entidad, debido a que el cronograma contempla diferencias territoriales.

Qué feriados habrá por la visita del papa León XIV

De acuerdo con la información difundida, el Gobierno nacional estableció un esquema de feriados especiales por la visita del Sumo Pontífice, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. El cronograma atribuido al Decreto de Necesidad y Urgencia 1103/2026 contempla un feriado nacional para el lunes 9 de noviembre, una jornada especial para CABA y Córdoba el martes 10 y otra para la provincia de Buenos Aires el miércoles 11.

Esta distribución implica que la reapertura de los bancos no sería idéntica en todo el país. En la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, las sucursales retomarían la atención el miércoles 11, mientras que en la provincia de Buenos Aires la jornada especial prevista para ese día podría extender la suspensión de la actividad presencial.

Por lo tanto, quienes necesiten realizar trámites en una sucursal deberán consultar el calendario correspondiente a su jurisdicción.